안민석 경기교육감 후보, '사교육비 경감·학부모 안심교육' 6대 약속 발표

AI 핵심 요약beta
- 안민석 경기교육감 민주·진보 단일후보 정책위원회는 8일 어버이날을 맞아 사교육비 경감 관련 학부모 안심 6대 교육 약속을 발표했다.
- 공교육 중심 체계 구축으로 AI 맞춤형 학습 지원과 예체능 교육을 확대하며 학부모 학습 지도 부담과 사교육비 감소를 목표로 한다.
- 워킹스쿨버스 도입, 돌봄 공백 해소, 맞춤형 영양관리 등으로 학부모가 안심할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다고 강조했다.
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"무상급식 완성 추진력으로 공교육 중심 체계 구축"
[수원=뉴스핌] 김가현 기자 = 안민석 경기교육감 민주·진보 단일후보 정책위원회는 8일 어버이날을 맞아 사교육비 경감과 관련된 '학부모 안심 6대 교육 약속'을 발표했다.
자료에 따르면 안민석 캠프 정책위원회는 "아이를 키우는 기쁨보다 교육비와 돌봄 걱정이 앞서는 현실을 바꾸겠다"라며 "무상급식을 완성한 추진력으로 공교육 중심 체계를 구축하겠다"라고 밝혔다.
'실력 안심' 정책은 공교육 기반의 예체능 및 독서 교육 확대와 AI 맞춤형 학습 지원 체계 구축을 포함하고 있다. 특히 모든 학생이 '1인 1운동·1인 1악기·매일 독서'를 누릴 수 있도록 지원하며, AI 학습 시스템으로 기초학력에서 심화 학습까지 학교가 책임지는 구조를 마련해 부모의 학습 지도 부담과 사교육비 감소를 목표로 하고 있다.
'통학 안심' 공약으로는 전문 인력이 학생들과 함께 학교에 가는 '워킹스쿨버스' 도입과 실시간 위치 확인 기능을 갖춘 무상 통학버스 '안심에듀버스'의 확대가 포함됐다.
또한 발표문은 "등굣길 안전을 더는 학부모의 희생에 의존하지 않겠다"라며 "학부모에게 과도하게 전가된 통학 안전 부담을 줄이겠다"라고 설명했다.
'건강 안심' 부문에서는 친환경 로컬푸드와 제철 과일 간식 제공, AI 기반 맞춤형 영양관리 시스템 구축 등을 제안했다. 이는 알레르기와 비만 등 학생 개별 특성을 반영한 급식 체계 구축을 통해 학부모가 안심할 수 있는 학교 식사 환경을 만들겠다는 계획이다.
'돌봄 안심' 공약으로는 지자체와 협력하는 거점 돌봄 체계 구축과 돌봄 전담 인력 확대 배치가 포함됐다. 학교 공간을 활용하되 지자체가 운영 주체가 되는 '지역돌봄협의체'를 확대해 방학 중에도 돌봄 공백이 없도록 하겠다는 구상이다.
또 학부모의 정책 참여를 제도화하고 '학부모 참여 휴가제' 법제화를 추진하는 '권리 안심' 공약이 발표됐다. 이는 부모들이 입학식과 상담일 등 학교 행사에 자유롭게 참여할 수 있도록 제도적 기반을 마련하겠다는 내용이다.
마지막으로 '환경 안심' 공약으로 운동장을 숲과 쉼터가 조화롭게 어우러진 공간으로 변모시키고, 방과 후 및 주말에는 지역 주민에게 개방하는 '마을 공유 쉼터' 계획을 제시했다.
안 후보는 "예산과 인력의 현실적 한계를 이유로 교육 책임을 미루지 않겠다"라며 "학부모가 안심할 수 있는 교육 환경을 조성하겠다"라고 강조했다.
beignn@newspim.com