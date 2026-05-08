김제시, '미래 전략산업 육성' 로드맵 수립 본격 착수

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 8일 전략산업 육성 종합계획 수립 연구용역 착수보고회를 열었다.
- 기존 특장차·농생명 산업 경쟁력을 점검하고 피지컬 AI·자율주행 등 미래 산업을 발굴한다.
- 올해 말 실행 로드맵을 확정해 국가예산 확보와 기업 유치로 연계한다.
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피지컬AI·자율주행 기반 실행형 종합계획 마련
[김제=뉴스핌] 이백수 기자 = 전북 김제시가 미래 산업구조 변화에 대응하기 위한 전략산업 육성 종합계획 수립에 본격 나섰다.
김제시는 '김제시 전략산업 육성 종합계획 수립 연구용역' 착수보고회를 열고 향후 5년간 지역 산업 육성 방향과 실행 과제 마련을 위한 논의를 진행했다고 8일 밝혔다..
이날 보고회에는 이현서 부시장을 비롯해 전북테크노파크 관계자와 전북연구원 연구진, 관련 부서장 등 20여 명이 참석해 용역 추진 방향과 전략산업 발굴 방안 등을 공유했다.
이번 용역은 '김제시 전략산업 육성 및 지원 조례' 제정 이후 지역 산업을 체계적으로 육성하기 위한 5개년 종합계획 수립을 목표로 추진된다.
시는 기존 주력산업인 특장차와 농생명, 건설기계 산업의 경쟁력을 재점검하는 한편, 급변하는 산업환경에 대응할 미래 전략산업과 실행 과제를 구체화할 계획이다.
특히 국내외 산업 동향과 기술 변화, 정부 및 전북도 정책 방향, 지역 산업 여건과 기업 수요 등을 종합 분석해 피지컬 AI와 자율주행, 디지털 전환, 탄소중립 분야 등 미래 성장 가능성이 높은 산업군을 검토할 방침이다.
또 산업별 비전과 목표, 연차별 실행 과제, 재원 확보 방안, 추진체계 등을 담은 실행 중심의 종합계획을 마련해 국가예산 확보와 공모사업 대응, 기업 유치, 산업 인프라 확충으로 연계한다는 구상이다.
이현서 부시장은 "이번 용역은 김제시 전략산업의 현 위치를 객관적으로 진단하고 향후 집중해야 할 분야를 정리하는 중요한 과정"이라며 "실행 가능한 산업 육성 로드맵 마련에 중점을 두겠다"고 말했다.
김제시는 앞으로 산업 현황 분석과 전략산업 후보군 검토, 실행 과제 발굴 등을 단계적으로 추진한 뒤 중간·최종보고회를 거쳐 올해 말 종합계획을 확정할 예정이다.
gojongwin@newspim.com