전남광주통합특별시준비위원회 출범…지역 균형발전 새 전환점

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[서울=뉴스핌] 김지나 기자 = 전라남도와 광주광역시 통합을 위한 민관 협의기구인 '전남광주통합특별시준비위원회'가 공식 출범했다.

행정안전부는 8일 광주 국립아시아문화전당에서 전라남도·광주광역시와 함께 '전남광주통합특별시준비위원회' 출범식과 제1차 회의를 개최하고, 통합특별시의 성공적 출범을 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

행정안전부 로고. [사진=행정안전부]

준비위원회는 통합특별시 출범 전까지 통합 방향과 주요 정책 과제를 논의·조정하는 민관 협의기구다. 기존 시·도 정책협의체에서 조율이 어려운 사안을 중립적 시각에서 논의하는 역할을 맡게 된다.

위원회는 지방행정과 도시개발, 경제산업 등 분야 전문가로 구성된 민간위원 14명과 정부위원 3명 등 총 17명으로 꾸려졌다. 전라남도와 광주광역시, 행정안전부가 각각 위원을 추천했으며, 앞으로 6월까지 양 지역을 오가며 정례회의를 개최할 예정이다.

이날 열린 제1차 회의에서는 통합특별시 추진 경과와 출범 준비 상황, 준비위원회 운영 방안 등이 논의됐다. 또 위원장 선출과 함께 위원회 목적과 기능을 담은 운영세칙도 심의됐다.

출범식 이후에는 전라남도와 광주광역시, 행정안전부 간 업무협약도 체결됐다. 협약식에는 김영록 전남도지사와 강기정 광주시장, 김민재 행정안전부 차관 등이 참석해 통합특별시 출범을 위한 공동 협력 의지를 확인했다.

세 기관은 준비위원회 논의 결과를 정책에 적극 반영하고, 상호 신뢰를 바탕으로 통합특별시 출범 준비를 함께 추진하기로 했다.

행정안전부는 이번 준비위원회 출범이 수도권 집중과 지역 소멸 위기 대응을 위한 지역 균형발전 정책의 핵심 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 "통합이 궁극적으로 시민의 일상과 공동체 삶의 질을 높이기 위해서는 통합특별시의 청사진을 제시하고, 통합 주요 과제들을 함께 만들어가는 것이 무엇보다 중요하다"며 "중앙정부와 지방정부가 원팀이 되어 출범 준비에 만전을 기하겠다"고 밝혔다.

abc123@newspim.com