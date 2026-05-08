[프로야구] 역대 최소 166경기 만에 300만 관중 돌파

AI 핵심 요약beta
- KBO가 7일 166경기 만에 누적 관중 306만 명을 돌파했다.
- 대구와 잠실 등 4개 구장이 만원에 가까운 팬으로 가득 찼다.
- LG와 삼성이 관중 1, 2위를 다투며 총 수입 550억 원을 넘었다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 2026 KBO 리그가 역대급 흥행 돌풍을 일으키며 300만 관중 고지를 점령했다.
한국야구위원회(KBO)는 7일 전국 4개 구장에 7만 8776명이 입장해 시즌 누적 관중 306만 2085명을 기록했다고 발표했다. 166경기 만의 기록이다. 지난해 작성된 역대 최소 경기 300만 돌파 기록(175경기)을 9경기나 앞당겼다.
이날 대구 삼성라이온즈파크는 2만 4000석이 가득 찼다. 서울 잠실구장에는 2만 2805명의 팬이 집결했다. 광주와 인천에도 각각 1만 7000명, 1만 4000명이 넘는 관중이 들어찼다. 수원 경기가 우천 취소됐음에도 기록 달성에는 막힘이 없었다.
기록적인 흥행의 배경은 평균 관중의 상향 평준화다. 올 시즌 경기당 평균 관중은 1만 8446명으로 전년 대비 약 10% 증가했다. 전체 166경기 중 59%에 달하는 98경기가 매진됐다. '티켓 전쟁'이라는 말이 과언이 아니다.
LG 트윈스가 총관중 47만 3310명으로 1위를 달리고 있다. 삼성 라이온즈가 45만 709명으로 그 뒤를 바짝 쫓는다. 평균 관중에서는 삼성이 2만 3722명으로 1위, LG가 2만 3666명으로 2위다. 두산 베어스와 롯데 자이언츠도 평균 2만명 관중 시대를 열었다.
폭발적인 성장세는 하위권과 비인기 구단에서도 나타났다. 키움 히어로즈는 전년 대비 관중이 58% 급증하며 가장 높은 증가율을 보였다. KT wiz 역시 41%의 성장률을 기록했다. 한화 이글스의 열기는 경이로운 수준이다. 홈 17경기 중 16경기에서 매진을 기록하며 좌석 점유율 99.99%라는 수치를 찍었다.
관중 증가는 곧 매출로 직결됐다. 10개 구단의 총 관중 수입은 이미 550억 원을 돌파했다. 이 기세라면 3년 연속 1000만 관중 동원은 무난할 전망이다.
psoq1337@newspim.com