"민간 아파트라도 재난"…세종시, 조치원 화재 행정력 강조

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[세종=뉴스핌] 오영균 기자 = 김하균 세종시장 권한대행이 조치원 아파트 화재·정전 사고를 재난 상황으로 판단한 배경을 설명하며 적극적인 행정 개입의 필요성을 강조했다.

김하균 권한대행은 6일 시청 직원 소통의 날에서 "민간 아파트라는 이유로 행정이 물러서는 것은 공무원의 도리가 아니다"라며 이번 사고 대응에 행정력을 집중한 이유를 밝혔다.

김하균 세종시장 권한대행이 6일 시청 직원 소통의 날에서 조치원 아파트 화재 대응을 설명하고 있다. [사진=세종시] 2026.05.06 gyun507@newspim.com

시는 지난 1일 조치원읍 한 아파트에서 발생한 화재와 정전 사태에 대응해 현장에 지역재난안전대책본부를 구성하고 긴급 지원에 나섰다.

김 권한대행은 당시 1429세대가 정전으로 큰 불편을 겪고 있었고 취약계층 144세대가 포함된 상황에서 행정 개입이 불가피했다고 설명했다. 특히 비상발전기 미가동과 낮은 기온으로 주민 피해가 장기화될 가능성이 컸다는 점을 강조했다.

일부에서 과도한 행정 개입이라는 지적이 제기된 데 대해서는 "단순 정전으로 처리했다면 연휴 기간 동안 주민들이 방치됐을 것"이라며 "재난 상황으로 전환해야 중앙부처 협조를 이끌어낼 수 있었다"고 반박했다.

실제로 세종시는 재난 대응 체계 가동 이후 국립과학수사연구원 감식 일정이 앞당겨지며 복구 기간이 단축됐다고 보고 있다.

김하균 권한대행은 "책임은 전적으로 자신에게 있다"며 "공무원들은 시민 안전을 최우선으로 적극 행정에 임해달라"고 당부했다.

세종시는 이번 사례를 계기로 재난 대응 체계를 재점검하고 현장 중심의 대응 역량을 강화할 방침이다.

gyun507@newspim.com