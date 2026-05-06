삼성SDS, 한국예탁결제원 토큰증권 플랫폼 구축

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2027년 2월 완료 목표…블록체인 기반 거래 시스템 구현

[서울= 뉴스핌] 정승원 기자= 삼성SDS는 한국예탁결제원의 토큰증권 플랫폼 구축 사업을 수주했다고 6일 밝혔다.

토큰증권은 블록체인 등 분산원장 기술을 활용해 발행·관리되는 증권이다. 주식이나 채권처럼 소유권과 배당 등의 권리를 디지털 형태로 기록하고 거래할 수 있으며 거래 절차를 간소화하고 자산을 소액 단위로 나눠 투자할 수 있다.

삼성 SDS 사옥. [사진=삼성 SDS]

삼성SDS는 2024년 기능분석 컨설팅과 2025년 테스트베드 플랫폼 구축을 거쳐 관련 역량을 확보했다. 이번 사업에서는 2027년 2월 완료를 목표로 테스트베드를 실제 거래 처리와 안정적인 서비스 운영을 위한 정식 시스템으로 전환한다.

삼성SDS는 토큰증권의 발행량과 유통 규모를 실시간으로 파악해 거래를 투명하게 관리하는 총량관리시스템을 구현한다.

또한 게이트웨이 시스템 구축, 블록체인 노드 운영 및 관리 체계 마련, 분산원장 시스템 구성 등 토큰증권 운영에 필요한 IT 인프라 전반을 구축할 예정이다.

한국예탁결제원은 기존 전자증권 계좌 체계와 블록체인 기반 분산원장 데이터를 연결해 토큰증권의 발행과 권리 관리 기능을 강화할 계획이다.

이정헌 삼성SDS 전략마케팅실장(부사장)은 "그동안 축적한 토큰증권 사업 경험과 블록체인, IT 인프라 기술력을 바탕으로 이번 사업을 안정적으로 수행할 것"이라며 "이번 사업으로 토큰증권 시장 활성화를 지원하고 디지털 자산 분야의 대표 성공 사례로 만들어 나가겠다"고 말했다.

origin@newspim.com