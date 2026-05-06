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2026.05.06 (수)
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'드라큘라' 7월 개막, 신성록·김준수·전동석·고은성·조정은·박지연 출연

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  • 뮤지컬 '드라큘라'가 7월 10일 LG아트센터 서울에서 개막을 앞두고 주역 캐스팅을 공개했다.
  • 드라큘라 역에 신성록, 김준수, 전동석, 고은성이, 미나 역에 조정은, 박지연, 김환희가 캐스팅됐다.
  • 브람 스토커 소설 기반 작품으로 400년간 한 여인을 사랑한 드라큘라의 이야기를 그려낸다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 올 하반기 최고의 화제작으로 자리매김한 뮤지컬 '드라큘라'가 7월 개막을 앞두고 김준수, 신성록, 전동석, 고은성과 조정은, 박지연, 김환희로 이루어진 대망의 캐스팅 라인업을 전격 공개했다.

뮤지컬 '드라큘라'(프로듀서 신춘수, 제작 오디컴퍼니(주))가 7월 10일, LG아트센터 서울, LG SIGNATURE 홀에서 개막한다. 작품은 브램 스토커의 소설을 기반으로 400년이 넘는 시간 동안 단 한 여인을 향한 드라큘라 백작의 사랑을 애절하게 그려낸 작품이다.

'드라큘라'와 '미나'를 중심으로 '반 헬싱', '조나단', '루시' 등 각 인물들이 촘촘하게 얽히며 만들어내는 관계의 긴장과 대비는 이 작품을 이끌어가는 핵심 동력이다. 사랑과 선택이 충돌하며 빚어내는 복합적인 인물 구도 무대 위 최고의 관전 포인트로, 뮤지컬 '드라큘라'가 팬들 사이에서 독보적인 '관계성 맛집'으로 손꼽히는 이유이기도 하다. 이 가운데 작품의 정서를 고스란히 투영한 초감각적 무드 포스터(Mood Poster)가 공개되어, 배우들이 완성할 '불멸의 시너지'에 대한 기대감을 한층 뜨겁게 달구고 있다.

뮤지컬 '드라큘라' 무드 포스터_'드라큘라' 역 신성록, 김준수, 전동석, 고은성 [사진=오디컴퍼니]

오디컴퍼니㈜ 신춘수 프로듀서는 "이번 시즌은 '드라큘라'의 정체성을 공고히 해온 베테랑 배우들과 새로운 에너지를 수혈할 뉴 캐스트가 만나 그 어느 때보다 압도적인 시너지를 완성했다"며, "클래식의 품격과 현대적인 감각이 공존하는 '드라큘라'의 명성을 다시 한번 입증하며, 가장 완벽하고 치명적인 핏빛 로맨스를 관객들에게 선사할 것"이라고 전했다.

죽음을 초월해 400년이 넘는 시간 동안 단 한 여인만을 사랑한 '드라큘라' 역에는 신성록, 김준수, 전동석과 뉴 캐스트 고은성이 이름을 올려 그 어느 시즌보다 강렬하고 압도적인 무대를 예고한다. 어느덧 세 번째 시즌을 맞이하며 매 시즌 캐릭터와 완벽한 혼연일체를 이뤄온 신성록이 다시 한번 '록큘 앓이'를 예고한다.

초연부터 작품의 정체성을 확립하며 대체 불가능한 카리스마를 선사해온 김준수는 10년의 역사를 투영한 상징 그 자체로서, 트레이드마크였던 '레드 헤어' 대신 새로운 비주얼과 독보적인 퍼포먼스로 강렬한 전율을 선사한다.

이어 깊고 풍부한 저음과 환상적인 비주얼, 폭발적인 성량으로 무대를 압도하는 전동석은 운명적 사랑의 비극을 가장 드라마틱하게 풀어내며 영혼을 사로잡는 무결점의 마스터피스를 완성한다. 특히 "눈빛만으로도 드라큘라의 모든 서사를 납득시킨다"는 극찬에 걸맞게, 이번 시즌 순애보와 서늘한 카리스마를 오가는 '동큘'만의 범접할 수 없는 아우라로 관객들을 온전히 매료시킬 전망이다.

여기에 한계 없는 스펙트럼과 탄탄한 실력을 갖춘 고은성이 새로운 전설을 써 내려갈 '뉴 드라큘라'로 전격 합류한다. 그간의 내공을 거침없이 펼쳐내며 자신만의 감각적인 해석과 강렬하고 매혹적인 퍼포먼스를 통해 작품에 폭발적인 파급력을 불어넣을 것으로 기대를 모은다.

드라큘라와 거부할 수 없는 운명적인 사랑에 빠지는 '미나' 역에는 조정은, 박지연, 김환희가 캐스팅되어 각기 다른 매력의 멜로 서사를 선보인다. 매 시즌 깊이 있는 캐릭터 해석과 독보적인 가창력으로 '미나 그 자체'라는 찬사를 받아온 조정은은 한층 더 깊어진 감성과 절제된 슬픔을 통해 거부할 수 없는 운명 앞에 놓인 여인의 내면을 정교하게 쌓아 올리며 관객들의 심금을 다시 한번 울릴 예정이다.

뮤지컬 <드라큘라> 무드 포스터_'미나' 역 조정은, 박지연, 김환희 [사진=오디컴퍼니]

섬세한 감정 표현과 호소력 짙은 음색으로 무대를 사로잡은 박지연은 더욱 무르익은 감성으로 고뇌하는 미나의 복잡다단한 서사를 설득력 있게 풀어내며, 밀도 높은 연기로 작품의 서정성을 극대화하는 동시에 깊은 여운을 선사할 것으로 기대를 더한다.

여기에 탁월한 가창력과 당당하고 진취적인 매력을 겸비한 김환희가 '뉴 미나'로 발탁되어 새로운 활력을 불어넣는다. 순수하면서도 강단 있는 자신만의 미나를 구축하며, 거부할 수 없는 매혹에 빠져드는 운명적인 로맨스를 대담하게 펼쳐 보일 전망이다.

극의 완성도를 끌어올릴 조연 라인업 역시 화려하다. 드라큘라를 향한 복수의 칼날을 갈며 평생을 바쳐온 집념의 사냥꾼 '반 헬싱' 역은 강태을, 임정모가 출연한다. 미나의 약혼자로 한결같은 사랑을 보내는 '조나단' 역은 진태화, 임현준이 낙점되어 기대감을 더한다.

드라큘라에 의해 흡혈귀로 변하며 파멸해가는 미나의 친구 '루시' 역은 이예은과 이아름솔이 맡아 극적 긴장감을 최고조로 끌어올리며 강렬한 존재감을 발산할 예정이다.

강렬한 카타르시스와 숨 막히는 전율로 오감을 마비시킬 뮤지컬 '드라큘라'는 오는 7월 10일부터 10월 18일까지 LG아트센터 서울, LG 시그니처 홀에서 공연된다.

jyyang@newspim.com

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  • Caterpillar Inc. Industrials
    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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