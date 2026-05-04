"천동고 유치 승부수"…박희조, '교육도시 동구' 핵심 공약 제시

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[대전=뉴스핌] 김수진 기자 = 박희조 국민의힘 대전 동구청장 후보가 천동 지역 고등학교 유치를 내걸며 교육 인프라 확충에 승부수를 던졌다. 중학교에 이어 고등학교까지 이어지는 '교육 사다리'를 구축해 동구를 교육도시로 탈바꿈시키겠다는 구상이다.

박 후보는 4일 '(가칭)천동고등학교 유치'를 핵심 공약으로 발표했다. 이는 2027년 3월 개교 예정인 천동중학교에 이어 천동·효동 일대에 고등학교까지 확보해 지역 내 안정적인 진학 환경을 만들겠다는 계획이다.

박희조 국민의힘 대전 동구청장 후보가 천동고 유치 공약을 발표하고 있다. [사진=박희조 후보] 2026.05.04 nn0416@newspim.com

그는 "천동중 개교는 끝이 아니라 시작"이라며 "중·고교가 연계된 교육 기반을 갖춰야 학부모들의 실질적인 교육 부담을 덜 수 있다"고 밝혔다.

특히 학령인구 감소로 신설이 쉽지 않은 현실을 고려해 기존 고등학교의 이전·유치를 추진하는 방식으로 방향을 잡았다. 단순 신설이 아닌 학생 수요, 주거 개발, 교육청 계획 등을 반영한 현실적 접근이라는 설명이다.

박 후보는 "공약은 실현 가능해야 한다"며 "신설이 어렵다면 이전·유치라는 방식으로 반드시 천동 지역 고등학교를 확보하겠다"고 강조했다.

유치 대상인 (가칭)천동고는 AI 중점학교로 조성할 계획이다. 인공지능 관련 수업 확대와 교과 융합 교육, 프로젝트형 체험 학습 등을 통해 미래형 교육 모델을 구축하겠다는 구상이다.

박 후보 측은 이 공약이 실현될 경우 원거리 통학 부담이 줄고 교육 문제로 인한 인구 유출도 완화될 것으로 내다봤다. 천동중과 연계한 진학 체계 구축으로 지역 교육 경쟁력도 높아질 것이라는 설명이다.

박희조 후보는 "좋은 학교 하나가 지역의 미래를 바꾼다"며 "천동중에 이어 천동고까지 유치해 동구 아이들이 지역에서 성장할 수 있는 기반을 만들겠다"고 말했다. 이어 "AI 중심 교육으로 동구의 교육 브랜드를 한 단계 끌어올리겠다"고 강조했다.

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