전재수 "박형준 '전시성 행사 예산' 집행 정지해야…시민 삶 지키겠다"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

'부산 민생 100일 비상조치'…시민 안정화 긴급 지원

민생안심특별본부 구성…취약계층 집중 지원 약속

[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 전재수 더불어민주당 부산시장 후보가 취임 즉시 시민의 삶을 안정시키기 위한 '부산 민생 100일 비상조치' 추진 계획을 내놨다.

전 후보는 4일 오후 3시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 "매일 36명의 시민이 부산을 떠나고 있고, 고유가·고물가·고금리 부담이 일상을 무겁게 짓누르고 있다"고 진단하며 "매일 민생 위기에 놓인 시민을 대상으로 집중적인 긴급 지원에 나서겠다"고 밝혔다.

더불어민주당 전재수 부산시장 후보가 4일 오후 3시 부산시의회 브리핑룸에서 기자회견을 열어 '부산 민생 100일 비상조치' 추진 계획을 발표하고 있다. [사진=전재수 후보 선거사무소] 2026.05.04

그는 "부산시장이 먼저 해야 할 일은 어려움을 겪는 시민들의 일상을 지키는 것"이라며 "시장 직속 '부산 민생안심특별본부'를 구성해 일정 기간 동안 민생 위기 가구와 취약계층에 대해 집중적이고 단기적인 지원 체계를 운영하겠다"고 약속했다.

전 후보는 박형준 국민의힘 부산시장 후보를 겨냥해 '전시성 행사 예산'에 대해 집행 정지를 요구하며, 퐁피두센터 부산분관 건립에 1100억 원 이상 투입하는 안과 이기대 일대 자연환경 훼손 우려를 문제 삼았다.

부산오페라하우스 개관 기념으로 외국 오페라단을 초청해 3일간 공연을 진행하며 105억 원을 투입하는 계획에 대해서도 비판의 칼을 세우며 "지금은 보여주기식 사업보다 시민의 삶을 지키는 데 재정을 우선 써야 할 때"라고 목소리를 높였다.

일부 대형 문화·행사 사업 예산에 대해 집행을 멈추고, 필요 시 재구성·재검토를 추진하겠다는 입장도 분명히 했다.

전 후보는 이렇게 확보된 재원으로 ▲영세 화물차주·택배 종사자 대상 한시적 유류비 지원 ▲전통시장·소상공인 에너지 바우처 지급 ▲상하수도·도시가스 등 공공요금과 지방세 부담 완화 방안 검토 ▲동백전 캐시백 한시적 확대 ▲공공일자리 '민생지킴이' 운영 및 취약계층 돌봄 강화 ▲공공일자리 확대 ▲소상공인 카드수수료 및 배달수수료 부담 완화 등을 추진하기로 했다.

전 후보는 "정부가 추진 중인 민생금융범죄 특별사법경찰제도 도입에도 적극 협력해 불법사금융과 보이스피싱 등으로부터 시민을 보호하겠다"면서 "시민의 소중한 세금은 시민의 밥상, 시민의 집세, 시민의 의료비, 시민의 교육비 등 오로지 시민의 삶을 지키는 데 쓰겠다"고 다짐했다.

ndh4000@newspim.com