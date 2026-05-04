김영록 "통합시장 결선 ARS 2308건 먹통…재조사·데이터 공개 촉구"

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"깜깜이·불공정 그 자체" 비판

[무안=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합시장 결선투표에서 발생한 'ARS 먹통' 사태를 두고 김영록 전 예비후보가 재조사와 자료 공개를 촉구했다.

김영록 전 전남광주특별시장 예비후보는 4일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 통합시장 결선투표 과정에서 발생한 2308건의 ARS 먹통 사태와 관련해 조승래 더불어민주당 사무총장의 해명을 반박했다.

김 전 후보는 "조 총장이 해당 건에 대해 참관인 합의와 조사 결과 문제가 없다는 설명은 객관성과 공정성을 상실한 판단"이라며 "해당 사태는 깜깜이이자 불공정 그 자체"라고 주장했다.

김영록 전 전남광주특별시장 예비후보는 4일 전남도의회 브리핑룸에서 기자회견을 열고 통합시장 결선투표 과정에서 발생한 2308건의 ARS 먹통 사태와 관련해 조승래 더불어민주당 사무총장의 해명을 반박했다. [사진=조은정 기자] 2026.05.04 ej7648@newspim.com

이어 "민주당은 전면 재조사와 로우데이터 공개에 나서고 중대한 오류가 확인될 경우 경선 무효화 등 책임 있는 조치를 검토해야 한다"고 밝혔다.

그는 이번 결선투표 시스템 자체에 구조적 문제가 있었다고 지적했다.

통상 여론조사는 지역을 2개로 구분해 진행하지만 이번 결선에서는 광주 전남 기타로 3분화돼 응답 오류가 처음부터 나타날 수 밖에 없는 구조적 한계를 지녔다"고 주장했다.

예비경선 본경선 등에서는 문제가 없었지만 결선에서 전남 지역에만 ARS 먹통이 발생한 점도 설계상 오류로 보기 어렵다는 입장이다.

김 전 후보는 또 "2308건의 ARS 먹통이라는 초유의 사태에도 당과 선관위의 공식 사과가 없었다"며 "참관인 검증 권한이 제한된 상황에서 사실관계 합의를 종용한 점도 문제"라고 말했다.

조 사무총장이 공개한 수치에 대해서도 의문을 제기했다. 재발신으로 741명이 투표를 완료했고 최종 6076명이 참여해 투표율 6.77%를 기록했다는 설명과 달리 단순 역산 시 응답자가 예상치보다 585명 많다는 것이다.

김 전 후보는 이를 근거로 "시스템 오류와 설계 부주의를 보여주는 사례"라고 주장했다. 아울러 "결선 과정의 ARS 먹통은 유권자의 선택권을 침해한 사안"이라며 "민주당은 재조사와 공개 사과, 투명한 결과 공개로 신뢰 회복에 나서야 한다"고 강조했다.

ej7648@newspim.com