시흥시, AI 기반 고독사 예방 서비스 모니터링 체계 강화

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"소외되는 이가 없는 기본사회 만들기 위해 인공지능 활용한 복지안전망 구축"

[시흥=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 시흥시는 고립과 고독 위험이 높은 취약가구를 위해 인공지능(AI) 기반 고독사 예방 서비스의 모니터링 체계를 강화한다고 4일 밝혔다.

시는 지난 2024년부터 '고독사 예방 및 관리 시범사업'을 실시하며 다양한 지원사업을 추진해왔다. 이 사업에는 안부 확인, 생활환경 개선, 사회적 자조모임 운영 등이 포함된다.

시흥시청 전경. [사진=시흥시]

지난해 7월부터는 인공지능 기반의 돌봄서비스를 도입해 고독사 위험군 대상자를 휴대전화 앱 '경기똑디(D)'를 통해 등록하고 실시간 생활 데이터를 모니터링하고 분석하고 있다. 이러한 분석 결과는 복지 담당자와 해당 가구 가족에게 리포트 형태로 제공된다.

이상 징후가 감지되면 인공지능 안부 전화를 통해 최초 확인을 진행하고 이후에도 응답이 없으면 관제센터의 확인 전화를 시행한다. 문제 해결이 되지 않을 경우 관할 동 행정복지센터 또는 관제센터가 현장에 직접 방문해 즉각 대응하도록 하고 있다.

현재 시는 월평균 95가구에 대한 상시 모니터링을 운영 중이며 4월 말부터는 기존 인공지능 서비스와 연계하여 문열림센서와 스마트플러그 등 IoT 기술을 활용한 장치를 추가로 지원하기 시작했다.

문열림센서는 현관문과 냉장고, 서랍장 등의 개폐 여부를 감지하여 대상자의 생활 활동 여부를 확인하고 스마트플러그는 텔레비전 및 휴대전화 충전기에 부착해 전력 사용량을 분석함으로써 생활 반응 및 위기 신호를 감지한다.

시는 데이터 기반 돌봄체계를 통해 더 촘촘한 고독사 예방 시스템을 구축해 나갈 방침이다.

심윤식 복지국장은 "1인 가구와 고립 및 고독에 취약한 가구가 증가하는 추세를 보이며, 경제적 어려움과 정서적 문제로 사회적 단절이 심화되고 있다"라며 "시는 소외되는 이가 없는 기본사회를 만들기 위해 인공지능을 활용한 복지안전망을 구축해 나가겠다"라고 밝혔다.

1141world@newspim.com