고흥군, 스마트축산단지 입주 농가 26곳 선발

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ICT기반 670평 규모...청년농·관외농가 대상

[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 고흥군이 첨단 스마트축산 구현과 유자골 고흥한우 브랜드 육성을 위해 '스마트축산 정보통신기술(ICT) 단지' 입주자를 22일까지 모집한다고 4일 밝혔다.

이번 사업은 ICT 기반 축산단지 조성을 통해 축산업의 규모화·집단화를 추진하고 청년농 및 관외 농가 유입을 통해 축산업 진입 기반을 마련하기 위해 추진된다.

고흥군청 표지석과 청사 전경 [사진 = 뉴스핌DB]

모집 규모는 총 26동으로 입주 대상자는 도덕면 신양리 일원에 조성 중인 스마트축산 ICT 단지에서 한우(비육우·번식우) 사육을 위한 축사를 신축해 운영하게 되며, 고흥한우스마트팜 영농조합법인이 단지의 체계적인 운영과 효율적인 관리를 맡는다.

입주자는 약 4220㎡(축사 면적 670평)의 부지를 5년간 사용하게 되며 축사시설 현대화 사업과 축산분야 ICT 융복합 확산사업 등을 통해 축사 및 스마트 축산 장비 구축에 필요한 지원을 받을 수 있고, 사용기간 종료 후에는 관련 절차에 따라 매각이 진행될 예정이다.

신청 대상은 만 18세 이상 50세 이하의 고흥군민 또는 허가 전까지 전입 가능한 자로 일정 요건을 갖춘 기존 축산농가와 청년농·관외 농가 등이며 서류평가를 통해 축산업 운영계획의 구체성과 ICT 활용 계획, 경영 능력 등을 종합 평가해 고득점자 순으로 선정한다.

신청을 희망하는 농가는 18일부터 22일까지 고흥군 축산정책과 축산자원팀을 방문해 신청서와 사업계획서 등을 제출하면 된다.

군 관계자는 "스마트축산 ICT 단지는 청년농과 관외 농가 유입을 기반으로 한 지역 축산업의 새로운 성장 거점"이라며 "체계적인 운영과 유자골 고흥한우 브랜드 연계를 통해 농가소득 증대와 한우산업 경쟁력 강화를 도모하겠다"고 말했다.

chadol999@newspim.com