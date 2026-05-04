잠실에 뜬 대왕 그로구…어린이날 즐기는 '스타워즈 데이'

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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 5월 기대작이자 스타워즈 스핀오프작 '만달로리안과 그로구'가 서울 잠실에서 열린 '스타워즈 데이 2026 IN 잠실'을 통해 관객들과의 특별한 만남을 갖는다.

'만달로리안과 그로구'가 4일 스타워즈 데이를 맞아 대규모 체험형 이벤트 '스타워즈 데이 2026 IN 잠실'이ㅍ서울 잠실 롯데월드타워 일대에서 진행 중이다. 오는 27일 개봉을 앞둔 영화 '만달로리안과 그로구'의 스페셜 체험 공간이 월드타워 야외에 마련됐다.

롯데월드 야외 잔디광장에 조성된 '스타워즈 아레나'에는 그로구 포스 포토존을 비롯해 '딘 자린'과 '그로구' 스태츄 전시가 마련되어 있어 다양한 재미를 선사한다. 특히 광장 중앙에는 높이 10m에 달하는 '자이언트 그로구' 대형 조형물이 설치돼 압도적인 존재감으로 시선을 사로잡는다.

[사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

이와 함께 현장에서는 스타워즈 세계관을 직접 체험할 수 있는 다양한 전시와 프로그램도 진행된다. 쇼룸에서는 스타워즈 신제품 핫토이와 레고는 물론, 팬들이 소장한 희귀 아이템까지 전시돼 풍성한 볼거리를 제공한다.

황금연휴 기간에는 특별한 퍼포먼스도 이어진다. 스타워즈 데이인 이날 오후 12시와 5시, 어린이날인 5일 오후 6시에는 스타워즈 공식 팬클럽 '501군단 대한민국지부'의 퍼레이드가 진행돼 현장의 열기를 더할 예정이다.

또한 롯데월드타워 전망대 서울스카이에서는 스타워즈 시리즈를 테마로 한 체험형 공간 '스타워즈 : 어보브 더 갤럭시'가 오는 6월 28일까지 운영된다. 지하 1층 웰컴존에는 '다스베이더'와 '스톰트루퍼' 캐릭터 설치물이 관람객을 맞이하며, 지하 2층에는 '만달로리안과 그로구' 테마 공간으로 또 다른 즐길 거리를 제공한다.

특히 121층 전망대는 스타워즈 시리즈 속 우주선을 모티프로 꾸며져 서울의 전경과 함께 특별한 포토 경험을 선사한다. 여기에 잠실 한강공원에서는 낮에는 퍼레이드, 밤에는 드론쇼가 펼쳐져 도심 속에서 즐기는 이색 스타워즈 축제를 완성한다.

[사진=월트디즈니 컴퍼니 코리아]

오는 17일까지 진행되는 '스타워즈 데이 2026 IN 잠실'은 전시, 체험, 굿즈, 퍼포먼스가 결합된 복합 문화 이벤트로, 스타워즈 팬은 물론 가족 단위의 방문객까지 세대를 넘어 모두가 즐길 수 있는 특별한 경험을 선사할 예정이다.

잠실을 가득 채운 스타워즈의 열기 속에서 5월 극장가 기대작 '만달로리안과 그로구'를 향한 기대감도 고조된다. 이번 영화는 스펙터클한 추격 액션부터 광활한 우주 비주얼, 우주 최강 듀오의 특급 케미로 반드시 극장에서 봐야 할 작품으로 주목받고 있다.

영화 '만달로리안과 그로구'는 드넓은 은하계를 누비는 우주 최강 듀오, 현상금 사냥꾼 '딘 자린'(페드로 파스칼)과 치명적인 귀여움의 '그로구'가 운명을 바꿀 거대한 임무를 위해 떠나는 위대한 모험을 그린 블록버스터 어드벤처다. 오는 27일 아이맥스 극장 개봉 예정이다.

jyyang@newspim.com