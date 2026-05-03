[격투기] 블랙컴뱃 현장 찾은 최홍만, 추성훈...최홍만 "복귀 가능성 열려있어"

AI 핵심 요약beta
- 추성훈이 2일 부천체육관 블랙컴뱃 블랙컵 8강전에 등장했다.
- 5000석 매진 속 관중 열광을 이끌며 레전드 집결을 알렸다.
- 최홍만 복귀 가능성 시사하며 한국 MMA 글로벌 도약을 예고했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=국내 최고의 종합격투기(MMA)단체 블랙컴뱃이 글로벌 격투 레전드들의 집결지로 진화하고 있다. 매 경기 매진을 기록하며 한국 격투기의 새로운 황금기를 열고 있다.
. 인스파이어 1만 1000명에 이어 이날 역시 5000석 전석 매진을 기록하며 국내 MMA의 폭발적인 인기를 입증했다.
이날의 하이라이트는 모든 경기를 마친 뒤 조명을 받은 세계적인 격투 스타 '섹시야마' 추성훈의 등장이었다. 추성훈이 옥타곤에 모습을 드러내자, 부천체육관은 열광의 도가니로 변했다. 예고 없던 전설의 깜짝 등장에 관중들은 자리에서 일어나 함성을 외쳤다.
추성훈은 아시안게임 유도 금메달 출신으로 K-1, 드림(DREAM), UFC를 거쳐 원챔피언십(ONE Championship)까지 세계 최정상급 무대를 밟았던 살아있는 신화다. 40대 나이에도 아오키 신야를 상대로 역전 KO승을 거두는 등 베테랑의 힘도 보여줬다. 추성훈이 찾은 블랙컴뱃 무대도 글로벌 메이저급 도약을 의미할 수 있다.
추성훈뿐 아니라 대한MMA연맹 부회장인 '테크노 골리앗' 최홍만의 격투기 무대 복귀 가능성도 다시 한번 수면 위로 올라왔다. 과거 효도르, 크로캅 등 세계 최강자들과 어깨를 나란히 했던 대한민국 유일의 세계적인 파이터 최홍만은 최근 배우 마동석과의 회동을 통해 새로운 가능성을 시사했다.
이 회동 자리 동석했던 최홍만의 소속사 안덕기 대표는 "모든 가능성이 열려있다"며 최홍만의 복귀 가능성도 내비쳤다.
대한MMA연맹 수석부회장이자 블랙컴뱃 대표인 박평화(검정)는 "블랙컴뱃은 한국 MMA의 글로벌화를 견인하는 핵심 플랫폼"이라며 "최홍만에 이어 추성훈까지 세계적 스타들이 지속적으로 무대에 함께한다는 것은 한국 격투기가 세계가 주목하는 종목으로 성장했음을 보여주는 명백한 증거"라고 밝혔다.
블랙컴뱃은 1만 1000명의 인스파이어 대회부터 5000석을 연속 매진시켰다. 흥행력은 이미 국내 단체의 수준을 넘어섰다는 평가다.
iaspire@newspim.com