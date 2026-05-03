[PGA] 김시우, 캐딜락 챔피언십 3R서 공동 2위로 점프...선두와 6타차

AI 핵심 요약beta
- 김시우가 3일 PGA 캐딜락 챔피언십 3라운드에서 3언더파를 기록했다.
- 중간 합계 9언더파로 공동 2위에 올라 우승 경쟁을 이어갔다.
- 스코티 셰플러도 공동 2위에 오르며 선두와 6타 차를 유지했다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자·한지용 인턴기자 = 김시우가 미국프로골프(PGA) 투어 캐딜락 챔피언십 3라운드에서 순위를 끌어올리며 우승 경쟁을 이어갔다.
김시우는 3일(한국시간) 미국 플로리다주 마이애미 트럼프 내셔널 도럴 블루 몬스터 코스(파72)에서 열린 PGA 투어 캐딜락 챔피언십 3라운드에서 버디 5개와 보기 2개를 묶어 3언더파를 기록했다.
중간 합계 9언더파 207타를 남긴 김시우는 전날 공동 6위에서 공동 2위로 올라섰다. 단독 선두 캐머런 영(미국·15언더파 201타)과는 6타 차다.
김시우는 전반에 버디 3개와 보기 2개로 1타를 줄이는 데 그쳤지만, 후반 들어 버디 2개를 보태며 순위를 끌어올렸다.
특히 16번 홀(파4)에서는 과감한 공략이 돋보였다. 티샷을 워터 해저드를 넘겨 그린 옆 러프까지 보낸 뒤 버디로 연결하며 상위권 도약의 발판을 마련했다.
김시우는 이번 시즌 아직 우승은 없지만, 앞선 11개 대회에서 톱10에 5차례 진입하며 꾸준한 경기력을 보여주고 있다.
세계랭킹 1위 스코티 셰플러(미국)도 이날 3타를 줄여 김시우와 같은 공동 2위에 자리했다. 셰플러는 지난 1월 아메리칸 익스프레스 우승 이후 시즌 두 번째 정상에 도전한다.
반면 임성재는 1타를 잃어 중간 합계 4오버파 220타로 67위까지 밀렸다.
한편 대회 최종일에는 많은 비가 예보돼 경기 운영에 변수가 생겼다. 대회 조직위원회는 경기 지연에 대비해 3명씩 한 조로 묶고 출발 시간을 앞당기기로 했다.
football1229@newspim.com