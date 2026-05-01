추추선대위' 후보직속 13개 특별위 가동..."핵심 공약 직접 챙긴다"

"AI 대전환, 민생경제, 규제혁신, 재난안전 등 경기도정 핵심 의제 중심으로 구성"

추후보 "후보직속 특별위원회는 제가 직접 챙기는 경기도 미래전략의 컨트롤타워"

[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 경기도당은 1일 추미애 경기도지사 후보가 핵심 공약을 직접 챙기기 위해 구성한 '추추선대위'후보직속 특별위원회를 공개했다. 후보직속 특별위원회는 추 후보가 경기도의 미래 경쟁력과 도민 삶의 질을 좌우할 주요 의제를 직접 점검하고, 이를 실행 가능한 공약으로 구체화하기 위해 마련한 핵심 정책 추진기구다.

추미애 더불어민주당 경기도지사 후보가 제136주년 노동절을 하루 앞둔 30일, "노동의 역사를 새로 쓰는 길에 끝까지 함께하겠다"며 노동 존중 사회를 향한 강력한 의지를 피력했다. [사진=추미애 경기도지사 후보 SNS]

후보직속 특별위원회는 반도체 산업, AI 대전환, 경기북부 균형발전과 평화경제, 도시·교육·생활 인프라, 문화예술, 에너지 전환, 민생경제, 사회약자 동행, 규제혁신, 재난안전, 건강복지, 자치분권, 국제교류 등 경기도정의 핵심 의제를 중심으로 구성됐다. 이와 함께 추미애 후보의 선거대책위원회인 '추추선대위'도 최종 구성을 마치고 완전체 출범을 공식화했다.

이로써 경기도 더불어민주당 국회의원 전원이 결집한 확실한 원팀 선대위 체제가 완성됐다.

반도체전략위원회에는 이상식·김현정 국회의원이 위원장을 맡았고, 민간위원장은 부경호 한국에너지공대 교수가 맡는다. 반도체전략위원회는 경기 남부권을 중심으로 한 초광역 반도체 클러스터 조성, 소재·부품·장비 산업 육성, 산업단지 기반 인프라 확충 등 경기도 반도체 산업의 글로벌 경쟁력 강화를 중점적으로 다룬다. 부경호 민간위원장은 한국에너지공대 에너지공학부 교수이자 대통령직속 국가과학기술자문회의 심의위원으로 활동해온 과학기술·에너지 분야 전문가로, 반도체 산업 전략의 전문성과 실행력을 높일 예정이다.

AI대전환위원회에는 차지호·김용만 국회의원이 위원장을 맡았고, 정용찬 전 KISDI(정보통신정책연구원) 본부장이 민간위원장을 맡는다. 위원회는 경기도를 대한민국 AI 경제수도로 도약시키기 위한 산업·행정·의료·교육 분야 AI 전환 전략을 마련할 계획이다. 정용찬 민간위원장은 전 KISDI 본부장 및 AI데이터융합실장을 지낸 데이터·디지털 정책 전문가로, OECD 디지털경제측정분석반 부의장으로도 활동한 바 있다.

평화경제위원회에는 윤후덕·이재강 국회의원이 위원장을 맡았고 강은호 전 방위사업청장과 김유은 한양대 국제대학원 명예교수가 민간위원장을 맡는다. 평화경제위원회는 경기북부와 접경지역의 특성을 살려 평화경제 기반 조성, 군사규제 완화, 북부권 산업·교통·생활 인프라 확충 방안을 논의한다. 강은호 민간위원장은 방위사업청장을 역임하고 현재 전북대 첨단방위산업학과 교수로 재직 중인 국방·방위산업 전문가로, 접경지역의 안보 현실과 평화경제 전략을 함께 설계할 적임자로 평가된다. 김유은 민간위원장은 한국국제정치학회장, 한국국가정보학회장, 민주평통 국제협력분과위원장 등을 역임한 외교 및 남북관계 전문가로 평가된다.

도시교통생활위원회에는 이소영·손명수 국회의원이 위원장을 맡았고, 윤재은 국민대 명예교수와 기효성 한아도시연구소 공동대표가 민간위원장을 맡는다. 위원회는 교통·주거·교육·생활SOC 확충 등 도민의 일상과 직결된 과제를 종합적으로 다룬다. 윤재은 민간위원장은 전 LH이사회 의장과 국민대 공간문화디자인학과 교수를 지낸 도시·공간 분야 전문가로, 경기도의 생활 인프라와 도시공간 혁신 방안을 구체화할 예정이다. 기효성 민간위원장은 도시계획과 설계 전문가로 가천대학교 겸임교수와 경기도 지방산업단지계획 심의위원을 역임했다.

문화예술체육위원회에는 임오경·김준혁 국회의원이 위원장을 맡았고, 김현환 전 문화체육관광부 차관이 민간위원장을 맡는다. 문화예술위원회는 경기도의 역사·문화·관광 자원을 지역경제와 연결하고, 도민 누구나 문화적 권리를 누릴 수 있는 문화예술 정책을 마련한다. 김현환 민간위원장은 문화체육관광부 차관을 역임하고 현재 한국외대 글로벌문화콘텐츠학과 초빙교수로 활동하는 문화행정 전문가로, 경기도 문화예술 정책의 전문성과 현장성을 높일 것으로 기대된다.

에너지대전환위원회에는 박정·박해철 국회의원이 위원장을 맡았고, 남재철 전 기상청장과 박재환 중앙대 특임교수가 민간위원장을 맡는다. 위원회는 기후위기 대응, 재생에너지 확대, RE100 기반 조성 등 경기도형 에너지 대전환 전략을 추진한다. 남재철 민간위원장은 기상청장을 역임하고 서울대 환경대학원 특임교수로 활동한 기후·환경 분야 전문가로, 기후위기 대응과 에너지 전환 전략 수립을 이끌 예정이다. 박재환 민간위원장은 한국벤처창업학회장과 사회적기업학회장을 역임했다.

민생경제위원회는 민병덕 국회의원이 위원장을 맡았고 윤동열 건국대 경영학과 교수, 노대명 전 한국사회보장정보원장, 윤면식 전 한국은행 부총재가 민간위원장을 맡는다. 위원회는 소상공인·자영업자 지원, 지역경제 활성화, 금융·복지·고용 안전망 강화 등 도민 생활경제 전반을 챙긴다.

윤동열 민간위원장은 한국기업경영학회 회장과 한국생산성학회 회장을 지낸 경영·생산성 분야 전문가이며 노대명 민간위원장은 한국사회보장정보원장과 한국보건사회연구원 선임연구위원을 역임한 복지정책 전문가다. 윤면식 민간위원장은 한국은행 부총재를 지낸 금융·거시경제 전문가로, 현재 수원대 경영공학대학 특임교수로 활동하고 있다.

사회적약자동행위원회에는 서미화 국회의원이 위원장을 맡았고 양성일 전 보건복지부 차관이 민간위원장을 맡는다. 장애인, 어르신, 아동, 청년, 돌봄이 필요한 도민 등 사회적 약자와 함께하는 포용 경기도 실현 방안을 마련한다. 양성일 민간위원장은 보건복지부 차관을 역임하고 현재 서울대 행정대학원 객원교수로 활동하는 복지행정 전문가로 사회적 약자 지원 정책의 실효성을 높이는 역할을 맡는다.

규제혁신위원회에는 김병주 국회의원이 위원장을 맡았고, 구인혁 숙명여대 교수가 민간위원장을 맡는다. 위원회는 수도권 규제, 군사시설보호구역, 자연보전권역 등 경기도의 지역별 성장과 산업 경쟁력을 제약해온 각종 규제를 합리적으로 개선하고, 도민 삶의 질과 지역 발전을 함께 높일 실질적 해법을 마련하는 역할을 맡는다. 구인혁 민간위원장은 행정안전부 지자체 합동평가위원으로 활동해온 지방행정·정책평가 분야 전문가로, 규제혁신 과제의 실행력과 정책 완성도를 높일 예정이다.

재난안전위원회는 권칠승·김성회 국회의원이 위원장을 맡았고, 홍기현 전 경기남부경찰청장(치안정감)이 민간위원장을 맡았다. 산업재해, 생활안전, 도시안전망 강화 등 도민 생명과 안전을 지키는 정책을 종합적으로 마련할 예정이다. 홍기현 민간위원장은 제41대 경기남부경찰청장을 지낸 치안정감 출신으로, 34년간 경찰에 재직하며 경찰청 경비국장, 서울청 기동본부장, 부천원미경찰서장 등 주요 보직을 두루 거친 치안·재난안전 분야 전문가다.

따뜻한경기 건강복지위원회는 서영석·이수진 국회의원이 위원장을 맡았고, 정현선 연세대 보건행정학과 교수가 민간위원장을 맡았다. 정현선 민간위원장은 국민의료복지네트워크 이사장을 역임한 의료복지 전문가이다.

자치분권위원회는 이상식 국회의원이 위원장을 맡았고, 곽상욱 전 오산시장이 민간위원장을 맡았다. 곽상욱 민간위원장은 3선 오산시장 출신으로 민주당 전국기초자치단체장협의회장을 역임한 지방자치 전문가이다.

국제교류위원회는 홍기원 국회의원이 위원장을 맡았고, 김한정 전 국회의원이 민간위원장을 맡는다. 김한정 민간위원장은 재선 국회의원 출신으로 현재 한미의회교류센터 이사장이다.

추미애 후보는"후보직속 특별위원회는 제가 직접 챙기는 경기도 미래전략의 컨트롤타워"라며 "전문성을 갖춘 국회의원들과 민간 전문가들이 함께 경기도의 미래 경쟁력을 키우고, 도민이 체감할 수 있는 실질적 성과로 만들겠다"고 강조했다.

또한 추 후보는 "경기도의 수많은 현안들을 해결하기 위해서는 협력할 수 있는 정치력과 추진력이 있어야 풀 수 있다"며 "더불어민주당 확실한 원팀의 힘으로 경기도의 미래 경쟁력을 키우고, 도민의 삶을 바꾸는 실질적인 성과를 만들겠다"고 말했다.

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