안양시 '청년정책 서포터즈' 첫 정기회의 열고 본격 활동 시작

AI 핵심 요약beta
- 안양시가 지난달 30일 청년정책 서포터즈 정기회의를 열고 본격 활동에 들어갔다.
- 공개모집으로 선발된 50명의 서포터즈는 8개 팀으로 나뉘어 연말까지 일자리·주거·복지 등 청년정책을 발굴·제안한다.
- 시는 청년자율예산 발굴, 정책 홍보, 현장 소통 등 다양한 활동을 기대하며 우수자에게 연말 시상할 계획이다.
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[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 청년정책을 직접 발굴하고 홍보해 나갈 '안양시 청년정책 서포터즈(참여기구)'가 첫 정기회의를 열고 본격적인 활동에 들어갔다.
경기 안양시는 지난달 30일 안양시청 회의실에서 청년정책 서포터즈 정기회의 및 오리엔테이션을 개최했다고 1일 밝혔다.
시에 따르면 이번 회의에서는 청년정책 참여기구로서의 역할과 연간 주요 활동 방향에 대한 안내가 이뤄졌다. 공개모집을 통해 선발된 50명의 서포터즈는 8개 팀으로 나뉘어 올해 12월 말까지 활동하며, 일자리·주거·복지 등 청년에게 꼭 필요한 분야에서 정책을 발굴 및 제안, 홍보에 나설 예정이다.
특히 시는 ▲청년자율예산 사업 발굴 및 의견 제시▲청년정책 온·오프라인 홍보▲청년정책 수요 파악을 위한 현장 소통 등 다양한 활동을 기대하고 있다.
이날 회의에서는 자기소개와 팀장 선출 등 소통의 시간을 갖고 서포터즈 신분증을 전달하며 참여자들의 소속감과 자긍심을 높였으며, 활동 우수자에 대해서는 연말 워크숍에서 시상할 계획이다.
시 관계자는 "청년 서포터즈가 주도적으로 지역 현안을 연구하고 사회적 공감대가 높은 정책들이 발굴되길 바란다"고 말했다.
시는 앞으로도 청년의 사회참여 기회를 확대하고.청년 친화적 행정을 위해 다양한 소통 창구와 지원 프로그램을 지속 운영할 방침이다.
1141world@newspim.com