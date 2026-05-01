박형준, 시민대통합 선대위 핵심 인선 발표…원로 정치인·언론 전문가 대거 영입

AI 핵심 요약beta
- 박형준 부산시장 후보가 1일 시민대통합 선거대책위원회 핵심 인선을 발표했다.
- 박찬종 전 의원과 권철현 전 주일본 대사를 상임고문으로 영입했다.
- 언론·외교 전문가와 의원들을 공보·총괄본부장에 배치해 완성형 캠프를 구축했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 국민의힘 박형준 부산시장 후보는 1일 6·3 전국동시지방선거를 앞두고 '시민대통합 선거대책위원회' 핵심 인선을 발표했다.
이번 인선은 5선 중진 법조인과 전 주일본 대사 등 원로 정치인을 상임고문으로 영입하고, 방송·신문·청와대 출신 언론 전문가를 공보라인에 두텁게 배치한 것이 특징이다.
상임고문에는 박찬종 전 국회의원과 권철현 전 주일본 대사가 이름을 올렸다. 박찬종 상임고문은 5선 국회의원 출신으로 현 법무법인 찬종 대표변호사를 맡아 정치·법률 전반에 풍부한 경륜을 갖춘 인사로 평가된다.
권철현 상임고문은 3선 국회의원과 주일본 대사를 지낸 한일 외교통으로, 국제 감각과 대외 신뢰를 겸비한 원로 정치인으로 평가된다.
정동만 의원은 부산시당위원장으로 부산 전체 선거를 총괄하고 주진우 의원이 상임선대위원장을 맡는다. 공동선대위원장에는 조경태·이헌승·김도읍·김희정 의원과 허남식·서병수 두 전직 부산시장이 포함됐다.
총괄선대본부장은 김대식 의원, 정책총괄본부장은 박수영 의원, 조직총괄본부장은 이성권 의원, 직능총괄본부장은 백종헌 의원이 각각 맡는다.
여성총괄본부장 김희정 의원, 사회복지총괄본부장 김미애 의원, 홍보총괄본부장 정연욱 의원, 해양수도총괄본부장 조승환 의원, 법률지원총괄본부장 곽규택 의원, 민생지원총괄본부장 박성훈 의원 등이 선대위 핵심 축을 담당한다.
수석대변인에는 정성국·서지영 의원이 배치돼 메시지 컨트롤타워 역할을 수행한다.
시민대통합위원장에는 제8대 부산시의회 후반기 의장을 지낸 신상해 전 의원이 선임됐다. 선대위는 기존 정치 진영을 넘어 시민사회 전반을 아우르겠다는 '시민대통합' 기조를 인선으로 직접 보여준 구성이라고 설명했다.
공보위원장에는 KBS 부산방송총국장 출신 정은창이 발탁됐다. 부산일보 이사 출신 송승은, 경향신문 부국장 출신 권기정, 전 청와대 비서관 박흥신이 공보특보로 합류해, 지역·중앙언론과 청와대 홍보 경험을 아우르는 입체적 공보 체계를 갖췄다.
대변인단에는 김상민 전 주진우 경선캠프 대변인, 김형철 부산시의원(국민의힘 중앙당 부대변인), 임진규 부산시당 대변인, 하승범 구의원이 추가로 합류해 정당과 지방의회를 포괄하는 다층적 메시지 전달 체계를 구축했다.
이번 인선은 지난 3월 출범한 선대위의 '젊음·전문성·통합' 기조에, 경험 많은 원로 정치인과 언론·외교 전문가들을 더해 세대·경력·진영을 모두 아우르는 '완성형 캠프'로 한 단계 도약한 것으로 평가된다.
박 후보 캠프 관계자는 "시민대통합 선대위 이름에 걸맞은 인사들이 함께해 주셨다"며 "세계도시 부산을 설계할 역량 있는 동반자들이자, 이 도시를 사랑하는 진정한 부산시민들"이라고 말했다.
이어 "앞으로도 더 많은 시민들을 모시고, 다양한 목소리가 하나로 모이는 진정한 시민대통합 선대위로 확대해 가겠다"며 "낙동강 전선을 반드시 지키고, 부산시민 모두와 함께 세계도시 부산을 완성하겠다"고 덧붙였다.
ndh4000@newspim.com