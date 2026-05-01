'설영우 선제골 기여' 즈베즈다, 세르비아컵 결승 진출

AI 핵심 요약beta
- 설영우가 1일 세르비아컵 준결승에서 풀타임 활약했다.
- 츠르베나 즈베즈다가 예딘스트보 우브에 2-1 승리했다.
- 리그 우승에 이어 컵 결승행으로 2관왕 정조준했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 설영우가 세르비아 리그 우승 확정포를 터뜨린 데 이어 컵대회 결승행까지 견인하며 자국대회 2관왕(더블)을 정조준했다.
설영우는 1일(한국시간) 세르비아 우브의 드라간 자이치 경기장에서 열린 예딘스트보 우브와의 2025-2026 세르비아컵 준결승 원정 경기에 선발 출전해 풀타임을 소화했다. 소속팀 츠르베나 즈베즈다는 설영우의 활약 속에 2-1 승리를 거두고 대회 6연패를 향한 마지막 관문에 도달했다.
설영우는 전반 7분 만에 선제골의 기점 역할을 했다. 페널티지역 오른쪽에서 올린 날카로운 크로스가 제이 에넴의 헤더로 이어졌고 수비 맞고 흐른 공을 테보 우체나가 오른발로 마무리했다. 전반 43분 동점 골을 허용하며 흔들렸던 즈베즈다는 후반 22분 브루노 두아르테의 왼발 감아차기 결승 골로 다시 승기를 잡았다. 경기 막판 퇴장 악재 속에서도 설영우를 필두로 한 수비진은 끝까지 한 골 차 리드를 지켜냈다.
설영우는 지난달 27일 파르티잔과의 라이벌전에서 쐐기골을 터뜨리며 팀의 리그 9연패 확정에 일조했다. 조기 우승의 기쁨이 가시기도 전에 다시 한번 컵 대회 결승행을 이끌며 현지 팬들의 찬사를 한 몸에 받고 있다. 즈베즈다는 오는 14일 보이보디나를 상대로 통산 9번째 컵 대회 우승이자 6년 연속 정상 등극에 도전한다.
psoq1337@newspim.com