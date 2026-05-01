경기도 '경기사진센터 사진아카데미' 교육생 130명 모집

AI 핵심 요약beta
- 경기도가 지난 3월 개관한 경기사진센터에서 사진아카데미 교육생 130명을 17일까지 모집한다.
- 중앙대 사진 전공 강사진이 참여해 촬영 기술을 넘어 사진을 소통의 언어로 활용하는 데 중점을 둔다.
- 5월 26일부터 7월 31일까지 기초 촬영, 사진 인문학, 반려견 사진 산책 등 다양한 과정을 운영한다.
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[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도가 일상에서 사진으로 삶을 기록하고 해석하는 방법을 배우는 '경기사진센터 사진아카데미' 교육생 130명을 오는 17일까지 모집한다.
1일 도에 따르면 지난 3월 수원 경기상상캠퍼스에 개관한 경기사진센터가 처음 선보이는 이번 아카데미는 단순한 촬영 기술을 넘어 사진을 소통의 언어로 활용하는 데 중점을 둔다. 특히 중앙대학교 사진 전공 강사진이 직접 참여해 교육의 전문성을 높이고 수강생들의 결과물을 센터 내 전시에 연계하는 것이 특징이다.
5월 26일부터 7월 31일까지 운영되는 교육의 주요 과정은 ▲기초 촬영 및 실습▲사진 인문학▲시니어 프로그램(사진으로 경청하기)▲반려견과 함께하는 사진 산책▲전문가 특강 등이다. 도민들의 다양한 생활 패턴을 고려해 주중과 주말, 주야간 등 여러 시간대로 나뉘어 운영된다.
특히 '반려견과 함께하는 사진 산책'은 반려인과 반려견이 함께 교감하며 사진을 배우는 5주 정규 과정(주 1회)으로 마련돼 눈길을 끈다.
유료 프로그램인 사진아카데미는 8주 과정 20만 원이며 경기도민은 60% 할인 혜택을 받을 수 있다. 참여를 희망하는 사람은 5월 17일까지 경기사진센터 누리집에서 선착순으로 신청하면 된다.
이와 별도로 5월 가정의 달을 맞아 특별 프로그램도 진행한다. 5월 둘째 주와 넷째 주 수요일·토요일에 '나의 가족, 우리들의 가족 이야기'와 '반려동물과 함께하는 사진 촬영' 프로그램이 열린다. 가족사진 촬영과 전시를 결합한 이 행사는 5월 5일까지 전자우편 및 현장 접수를 통해 참여할 수 있다.
박래혁 경기도 문화체육관광국장은 "경기사진센터 사진아카데미는 사진을 매개로 도민의 삶과 이야기를 기록하는 공공 교육 프로그램"이라며 "앞으로 센터를 세대와 지역을 잇는 문화 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.
한편 경기사진센터는 5월부터 매주 수요일을 반려동물과 함께 전시를 관람할 수 있는 날로 지정해 운영할 계획이다.
1141world@newspim.com