'단거리 기대주' 조엘진, 10초19로 육상종별선수권 남자 100m 대회 신기록

AI 핵심 요약beta
- 나마디 조엘진이 30일 전국종별육상경기선수권 100m 예선에서 10초19로 대회 신기록을 세웠다.
- 이 기록은 개인 최고이자 한국 역대 5위로, 종전 기록을 0.03초 단축했다.
- 준결선 10초22로 결선 진출했으나 부상 우려로 출전 포기했다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 한국 육상 단거리 기대주 나마디 조엘진(예천군청)이 제55회 전국종별육상경기선수권에서 대회 신기록과 개인 최고 기록을 동시에 갈아치우며 상승세를 이어갔다.
조엘진은 30일 전남 목포종합경기장에서 열린 제55회 전국종별육상경기선수권대회 남자 일반부 100m 예선에서 10초19를 기록했다.
종전 대회 기록(10초22)을 0.03초 단축한 이 기록은 개인 최고 기록이자 한국 선수 역대 5위에 해당하는 성과다. 한국 기록은 김국영이 2017년 수립한 10초07이다.
지난해 실업 무대에 데뷔한 조엘진은 최근 꾸준한 성장세를 보이고 있다. 이달 일본 이즈모에서 열린 요시오카 그랑프리에서도 10초23으로 우승하며 가능성을 입증했다. 특히 같은 대회 예선에서는 10초08을 기록해 한국 역대 2위에 해당하는 기록을 세웠지만, 당시 초속 3.5m의 강한 뒷바람으로 공식 기록으로 인정받지 못했다.
이날 준결선에서도 10초22를 기록하며 안정적인 경기력을 이어간 조엘진은 결선 진출에는 성공했지만, 기상 악화로 인한 부상 위험을 고려해 출전을 포기했다.
함께 출전한 비웨사 다니엘 가사마(안산시청) 역시 준결선에서 10초22를 기록했으나 결선에는 나서지 않았다.
결선에서는 서민준(서천군청)과 김태효(광주시청)가 나란히 10초45로 공동 1위를 차지했고, 박민수(서울시청)가 10초46으로 3위에 올랐다.
한편 다른 종목에서도 기록 행진이 이어졌다. 남자 일반부 800m에서는 이재웅(국군체육부대)이 1분53초70으로 정상에 올랐다. 이재웅은 지난해 남자 1500m 한국 신기록을 두 차례 경신하고 아시아선수권 은메달을 따내며 중거리 기대주로 떠오른 선수다.
남자 포환던지기에서는 박시훈(울산시청)이 18m59로 우승을 차지했다. 실업 1년 차인 그는 올 시즌 두 번째 전국대회 정상에 오르며 꾸준한 성장세를 이어갔다.
또 남자 중등부 창던지기에서는 김정윤(서생중)이 69m62를 기록해 종전 한국 기록(68m80)을 경신하며 새로운 기록을 작성했다.
wcn05002@newspim.com