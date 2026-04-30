[KPGA] 이태희 GS칼텍스 매경오픈 1R 단독 선두...대회 최다 우승 도전

AI 핵심 요약beta
- 이태희가 30일 남서울CC에서 열린 GS칼텍스 매경오픈 1라운드에서 6언더파 65타로 단독 선두에 올랐다.
- 2019년, 2020년에 이어 세 번째 우승을 노리는 이태희는 이글 1개와 버디 5개를 기록했다.
- KPGA 투어 4승 중 2승을 이 대회에서 거둔 이태희는 남은 라운드에서도 좋은 경기를 펼치겠다고 밝혔다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=이태희가 GS칼텍스 매경오픈 골프대회 최다 우승에 도전한다.
이태희는 30일 경기도 성남시 남서울 컨트리클럽(파71)에서 열린 대회 1라운드에서 6언더파 65타를 적어냈며 단독 선두로 치고 나갔다. 보기 1개를 기록했지만, 이글 1개와 버디 5개를 잡아냈다.
1라운드를 단독 선두로 마친 이태희는 2019년, 2020년 우승 이후 이 대회 세 번째 우승을 위해 쾌조의 스타트를 끊었다.
이날 10번 홀에서 출발한 이태희는 가장 어려운 홀로 꼽히는 16번 홀에서 버디를 잡아냈고, 18번 홀(파4)에서 이글을 기록하며 선두권으로 나섰다. 130야드를 남기고 8번 아이언으로 친 두 번째 샷이 그대로 홀로 빨려 들어갔다. 후반에도 버디 2개를 추가하며 기분좋게 1라운드를 1위로 마쳤다.
이태희는 유독 이 대회에서 강했다. 한국프로골프(KPGA) 투어에서 거둔 4승 중 2승을 이 곳에서 열린 매경오픈에서 수확했다.
이태희는 "한국 골프장들이 봄에는 잔디 상태가 좋지 않은데 이번 대회는 잔디 관리가 매우 잘돼 재미나게 경기했다"며 "남은 라운드에서도 나 자신을 믿고 좋은 경기를 펼치겠다"고 밝혔다.
한편 김백준과 신상훈, 조민규, 빠빗 땅까몰쁘라섯(태국)이 선두에 1타 뒤진 5언더파 66타로 공동 2위에 올랐다. LIV 무대에서 뛰다 국내로 돌아온 장유빈이 4언더파 67타를 기록하며 공동 6위로 1라운드를 마쳤다.
iaspire@newspim.com