2026 대구세계마스터즈육상경기대회, 하프·10km 선착순 모집

AI 핵심 요약beta
- 대구세계마스터즈육상경기대회 조직위가 30일 하프마라톤과 10km 참가자 수를 제한했다.
- 10km는 3000명, 하프마라톤은 5000명으로 설정하고 선착순 모집으로 전환했다.
- 5월 1일부터 홈페이지 접수 시작하며 황영조 감독 등 원로 참가로 열기 기대했다.
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[대구=뉴스핌] 김용락 기자=2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회(이하 조직위)는 여름철 폭염 대응과 안전한 대회 운영을 위해 하프마라톤 및 10km 종목의 참가자 수를 제한하고, 모집 방식을 선착순으로 전환한다고 30일 밝혔다.
조직위는 이번 개편을 통해 다중 밀집을 방지하고 여름철 고온에 따른 안전사고를 선제적으로 예방할 방침이다. 이에 따라 10km 달리기와 하프마라톤 종목의 참가 규모를 각각 3000명과 5000명으로 설정했다.
10km 달리기는 8월 23일 오전 7시 대구스타디움 일원에서, 하프마라톤은 8월 30일 오전 7시 신천동로 일원에서 각각 출발한다. 조직위는 기온이 상대적으로 낮은 이른 아침 시간대에 경기를 배치해 참가자 안전을 최우선으로 확보할 계획이다.
두 종목의 참가자 모집은 5월 1일 오전 9시부터 공식 홈페이지를 통해 선착순으로 진행된다. 조직위는 접수 초기 많은 신청자가 집중될 것으로 예상되는 만큼, 원활한 접수를 위해 사전 준비를 당부했다.
진기훈 조직위 사무총장은 "세계마스터즈육상연맹(WMA) 기술심사 기준을 반영하고 스포츠안전재단의 안전교육을 기반으로 안전한 대회 준비에 만전을 기하고 있다"며 "선제적인 인원 조정과 시간대 운영을 통해 참가자들이 안심하고 경기에 집중할 수 있는 환경을 조성하겠다"고 말했다.
한편 이번 대회에는 1992년 바르셀로나 올림픽 마라톤 금메달리스트 '몬주익의 영웅' 황영조 감독이 10km 종목에, 1967년 유니버시아드대회파견선수선발대회 400m 1위·200m 2위, 제48회 전국체육대회 400m 1위·200m 3위를 기록한 지역 육상 원로인 임을용 씨(79세)가 100m와 400m 종목에 각각 참가 신청을 마쳤다. 이들의 출전 소식이 생활체육 동호인과 일반 참가자들의 참여 열기를 한층 끌어올릴 것으로 기대된다.
yrk525@newspim.com