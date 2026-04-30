대구시, 노동절·어린이날 연휴 산불방지 특별대책 가동

AI 핵심 요약beta
- 대구광역시 30일 노동절 연휴 산불방지 특별대책기간을 1일부터 5일까지 설정했다.
- 등산객 증가와 건조한 날씨로 산불 위험 커짐에 감시 인력 배치와 단속 강화한다.
- 헬기 드론 순찰 실시하고 불법 소각 엄정 조치하며 부주의 금지 당부했다.
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입산객 실화 및 소각행위 감시·단속 총력…공중 순찰도 병행
[대구=뉴스핌] 김용락 기자=대구광역시는 노동절과 어린이날이 포함된 연휴 기간 산불 발생 위험을 선제적으로 차단하기 위해 5월 1일부터 5일까지를 '산불방지 특별대책기간'으로 설정하고 총력 대응태세를 강화한다고 30일 밝혔다.
올해는 노동절 연휴와 어린이날이 이어지면서 등산객과 산나물 채취 등 입산객이 크게 늘어날 것으로 예상된다. 여기에 높은 기온과 건조한 대기까지 더해져 산불 발생 위험이 더욱 커질 것으로 전망됨에 따라 대구시는 감시·단속 활동을 대폭 강화할 계획이다.
먼저 대구시는 산불방지대책본부의 비상근무 체계를 강화해 빈틈없는 상황 관리에 나선다. 특히 산나물 채취 등으로 인한 실화 산불 예방을 위해 취약지역에 감시 인력을 집중 배치하고 특별 감시체계를 운영한다.
산림 인접의 불법 소각행위에 대해서도 단속을 강화한다. 발생 우려 지역을 중심으로 밀착 감시를 펼치고, 위반행위 적발 시에는 관련 법령에 따라 엄정 조치할 방침이다. 아울러 산불 취약지역을 대상으로 산불진화헬기와 드론을 활용한 공중 순찰을 실시해 홍보·계도 효과를 극대화할 방침이다.
김정기 대구광역시장 권한대행 행정부시장은 "사소한 부주의가 대형 산불로 이어질 수 있는 매우 위험한 시기"라며 "산림 인접지역에서의 불법 소각 행위와 화기·인화물질 등의 취급을 절대 금지해 줄 것"을 당부했다. 이어 "산불 예방을 위해 현장 중심 대응 활동을 지속하고 불법 행위에 대해서는 엄정 대처해 나가겠다"고 말했다.
yrk525@newspim.com