김동연, 도의회 긴급 방문..."민생 추경, 선거구 획정에 발목 잡혀선 안 돼"

AI 핵심 요약beta
- 김동연 경기도지사가 30일 도의회를 방문해 추경안 즉각 통과를 촉구했다.
- 도의회 의장과 국민의힘 대표와 면담하며 정쟁 중단과 민생 예산 협조를 호소했다.
- 김성중 부지사가 1.6조원 추경안의 민생 구제 의지를 밝히며 선거구 문제 분리를 강조했다.
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"고유가 피해 지원 등 민생 예산 시급...직무 복귀 앞당긴 이유도 이 때문"
김성중 부지사 "선거구 획정 논의, 민생 예산과 맞바꿀 사안 아냐"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 김동연 경기도지사가 30일 오후 경기도의회를 긴급 방문해 고유가 피해 지원 등 민생 경제 활성화를 위한 추가경정예산(추경)안의 즉각적인 통과를 강력히 촉구했다.
김 지사는 이날 오후 3시 50분부터 약 40분간 도의회 의장 및 국민의힘 대표의원과 잇따라 면담을 갖고, 정쟁을 멈추고 민생 예산 처리에 협조해 줄 것을 호소하며 배수진을 쳤다.
◆ "민생 예산 위해 직무 복귀도 앞당겨...오늘 통과가 마지노선"
의장 면담을 마친 김 지사는 기자 브리핑을 통해 "오늘 추경안을 반드시 도의회에서 통과시켜 달라고 촉구했다"며 "중앙정부의 추경을 뒷받침하기 위해 경기도가 발 빠르게 나섰고, 저 역시 이 문제를 해결하기 위해 지사 직무 복귀를 당겨서 할 만큼 사안이 시급하다"고 강조했다.
이어 김 지사는 "오늘 통과가 안 되면 이번 회기가 그대로 끝나게 된다"며 "도민들의 어려운 경제 상황을 고려할 때, 민생을 돌보는 예산 집행이 한시라도 늦춰져서는 안 된다"고 덧붙였다.
현재 경기도의회는 기초의원 선거구 획정 문제를 둘러싼 여야 간의 극심한 의견 차이로 인해 추경안 처리까지 난항을 겪고 있는 상태다.
이에 대해 김 지사는 "지금 문제가 되고 있는 기초의원 선거구 획정 문제로 추경이 발목 잡히는 것은 도저히 있을 수 없는 일"이라고 직격탄을 날렸다. 그는 "선거구 문제는 추경과 아무런 상관이 없는 별개의 문제"라며 정쟁과 민생 예산을 결부시키는 정치권의 행태에 깊은 우려를 표했다.
◆ 야당 지도부에 강력 촉구..."오직 민생만 바라봐야"
김 지사는 국민의힘 대표와의 면담에서도 추경 통과를 위한 강력한 의지를 전달했다. 면담 직후 김 지사는 "백 대표(국민의힘 대표의원)에게 강력하게 촉구했다"며 "어려운 민생을 위해 오늘 중에 반드시 추경을 통과시켜 달라고 다시 한번 강력히 요청했다"고 밝혔다.
이번 추경안에는 고유가로 고통받는 도민들을 위한 피해지원금과 민생 경제 활성화를 위한 핵심 예산들이 담겨 있다. 김 지사가 직접 도의회를 찾아 강력한 압박에 나섬에 따라, 공전 중인 도의회의 추경안 처리 여부에 도민들의 이목이 쏠리고 있다.
한편 김성중 행정1부지사는 이날 오후 경기도청 브리핑룸에서 2026년도 제1회 추가경정예산안 처리 관련 입장문을 발표했다.
김성중 부지사는 이날 제389회 임시회 폐회일을 맞아 발표한 입장문을 통해 정쟁에 가로막힌 민생 예산의 시급성을 알리며 도의회를 향해 강한 유감을 표명했다.
◆ "지방채 발행까지 결단한 1.6조원...오직 민생 위한 도민과의 약속"
김 부지사는 이번 추경안이 단순한 예산 조정을 넘어선 '민생 구제책'임을 강조했다. 그는 "경기도는 정부 정책을 신속히 뒷받침하고 위축된 지역경제를 살리기 위해 고심해왔다"며 "재정 여건이 어려운 상황임에도 불구하고 지방채까지 발행해 1조 6236억 원 규모의 예산안을 마련했다"고 밝혔다.
이어 "이는 오직 민생을 최우선으로 하겠다는 강력한 의지이자 도민과의 약속이었다"며 이번 추경이 경기도민의 삶과 직결된 절박한 선택이었음을 역설했다.
◆ "선거구 획정은 별개 사안...추경 발목 잡기는 도저히 있을 수 없는 일"
현재 도의회는 기초의원 선거구 획정 안건을 두고 여야가 대립하면서, 이미 합의를 마친 추경안마저 본회의 문턱을 넘지 못하고 있는 실정이다.
이에 대해 김 부지사는 "선거구 논의는 시급한 민생 예산과 맞바꿀 수 있는 사안이 결코 아니다"라고 단호하게 선을 그었다. 특히 "오늘 추경안이 처리되어야 고유가 피해지원금 등 민생을 살리는 예산이 적기에 집행될 수 있다"며 지연에 따른 피해가 고스란히 도민에게 돌아갈 것임을 경고했다.
경기도 관계자는 "지사가 직무 복귀 후 첫 행보로 도의회를 찾은 것은 그만큼 민생 추경이 절박하다는 의미"라며 "도의회가 정파적 이해관계를 떠나 도민의 삶을 지키는 결단을 내려주길 기대한다"고 전했다.
1141world@newspim.com