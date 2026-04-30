최휘영 장관 "마크비 정상화할것…지역서점 공공납품은 나눠 갖는 구조로"

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 30일 지역서점 도서 구매 간담회에서 납품 물량 공유 구조를 제시했다.
- 지역서점 인증제를 도입해 가짜 서점 방지와 마크비 정상화를 추진한다.
- 수의계약 확대와 예산 49억 증액으로 지역서점 지원을 강화한다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 30일 공공기관의 지역서점 도서 구매 활성화 간담회에서 "자격 있는 지역서점이 공공 납품 물량을 나눠 갖는 구조를 만들겠다"며 구체적인 제도 설계 방향을 제시했다.
최 장관은 이날 "마크비는 그게 법이 어떻게 돼 있든 아니면 기존에 어떻게 가이드가 어떻게 돼 있든 간에 이거를 정상화시켜야겠다. 학교와 공립 도서관에 납품 물량이 있을 텐데, 이를 지역서점들이 나눠 갖는 구조를 만든다면 n분의 1 방식이 될 것"이라며 "다만 그렇게 되면 가짜 서점이나 부정 수급, 서류만 갖춘 곳들이 몰려올 수 있어 인증제가 필요하다"고 밝혔다. 그는 "정말 지역을 위해 의미 있는 역할을 하는 서점인지 확인하는 장치가 있어야 한다"고 강조했다.
마크비(MARC 비용)는 학교·공공도서관에 책을 납품할 때, 도서 한 권 한 권의 서지정보(제목·저자·출판사·분류기호 등)를 도서관 전산 시스템에서 검색할 수 있도록 코드화하는 MARC(기계가독목록) 데이터 구축 작업에 드는 비용이다. 지역서점이 학교도서관에 책을 납품하려면 이 마크 작업까지 완료해 제출하는 것이 일반적인 조건이다. 서점은 책 1권을 납품할 때마다 500원 이상의 마크비 차액을 사실상 자비로 부담하는 구조다. 공공도서관은 시장 단가에 근접하게 마크비를 별도 책정하는 반면, 학교도서관은 이 관행이 지속되고 있다.
인증 방식에 대해서는 두 가지 방향을 열어뒀다. 최 장관은 "관이나 단체가 인증하는 방법도 있고, 협동조합 형태로 서점들끼리 '우리끼리는 누가 진짜인지 안다'며 자체적으로 구성하는 방법도 있다"고 설명했다. 다만 협동조합 방식에 대해서는 "폐쇄성이 생기거나 누구를 끼워주지 않는다는 문제가 생길 수 있고, 지역마다 트라우마도 있다"며 신중한 입장을 드러냈다. 이재명 대통령이 국무회의에서 협동조합 방식을 언급한 것과 관련해서는 "대통령의 취지는 하나의 사례를 제시한 것이지 고정된 방향이 아니다"라며 "지역마다 사정이 달라 국무회의에서 바로 답을 드리지 못했다"고 설명했다. 이재명 대통령은 지역서점의 지속적인 활성화를 위해 공공도서관 납품에 지역서점이 고루 참여할 수 있는 방안을 마련할 것을 지시했다. 구체적으로는 공공기관 도서 구매 시 지역서점과의 수의계약이 가능하도록 법·제도를 개선하고, 협동조합 방식 활용 등 다양한 방법을 함께 검토하도록 했다.
납품 물량 배분 방식에 대해서는 여러 방법이 가능하다고 봤다. 최 장관은 "물량을 일괄로 묶어 n분의 1로 나누는 방법도 있고, 수의계약으로 순번을 매겨 돌아가며 처리하는 방법도 있다"며 "현재 2000만 원 이하 수의계약 기준보다 더 전향적인 방안을 만들 수 있을 것 같다. 행안부와 상의해 계약 방식을 풀어나가겠다"고 말했다.
최 장관은 지역서점이 지역 문화의 구심점 역할을 하기 위해 경제적으로 지탱할 수 있는 구조를 만드는 것이 공동체의 중요한 과제라고 강조하면서도, 지역마다 상황이 달라 획일적 해법을 적용하기 어렵다는 점을 인정했다. 그는 "기준을 만들되 지역마다의 특성을 반영할 수 있는 그림을 도출하는 과정"이라며 현장의 의견을 토대로 안을 만들어 나가겠다고 밝혔다. 또 교육부 장관과도 별도로 협의하겠다고 덧붙였다.
문체부는 지역서점 지원 예산을 26억에서 75억으로 49억원 확대 편성했고, 문화가 있는 '심야책방'과 생애주기 맞춤형 독서프로그램이 전국 총 340여 개 지역서점에게 펼쳐질 예정이다.
이날 간담회에는 오명영 한국서점조합연합회 회장, 이대건 전국동네책방네트워크 회장, 이연호 한국서점인협의회 회장, 문선미 성남시 서점협동조합 이사장 등 지역서점계 관계자와 이기영 대전시 한밭도서관 관장, 이덕주 한국학교도서관협의회 회장이 참석했다.
fineview@newspim.com