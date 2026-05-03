중소기업 대상 랜섬웨어 발견...경찰, 사이버테러 예방 교육 실시

AI 핵심 요약beta
- 경찰청이 3일 중소기업 대상 랜섬웨어 예방 보안 교육을 실시했다.
- 최근 미드나이트·엔드포인트 랜섬웨어 발견에 대응해 피해사례와 대응요령을 공유했다.
- 지난달 28·30일부터 11월까지 2000여명 대상으로 교육을 이어간다.
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[서울=뉴스핌] 박우진 기자 = 경찰청은 국내 중소기업을 대상으로 신종 랜섬웨어 등 사이버테러 예방을 위한 보안 교육을 실시했다고 3일 밝혔다.
이번 교육은 최근 국내 중소기업을 대상으로 한 신종 금품 요구 악성 프로그램인 랜섬웨어 '미드나이트(Midnight)', '엔드포인트(Endpoint)'가 발견된 데 따른 후속 조치다.
경찰청은 지난 3일 중소벤처기업부와 한국인터넷진흥원(KISA) 등과 대책 회의를 가졌고, 17일에는 보안 권고문을 배포한 바 있다.
교육은 중소벤처기업부가 주관하는 교육 과정과 사업설명회를 활용해 '찾아가는 랜섬웨어 예방 교육' 형태로 열렸다.
중소기업들이 랜섬웨어 최신 동향과 예방 방법을 습득하도록 실제 피해사례를 소개하고 초기 대응 요령을 알렸다.
경찰이 배포한 보안 권고문에 포함된 감염 경로, 주요 침해 지표, 초기 대응 방법을 공유해 기업들이 실질적으로 대응할 수 있도록 하는데 중점을 뒀다.
경찰청과 시도청은 지난달 28일과 30일 서울과 부산에서 교육을 시작했으며 올해 11월까지 총 2000여명의 중소기업 관계자를 대상으로 교육할 예정이다.
krawjp@newspim.com