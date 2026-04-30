KPGA-SOYJOY 투어파트너 조인식, 선수들 건강한 투어생활 지원

AI 핵심 요약beta
- KPGT가 27일 소이조이와 투어파트너 조인식을 열었다.
- 김원섭 대표와 문성호 대표가 파트너십 계약을 체결했다.
- 소이조이는 KPGA 공식 건강 간식으로 지정돼 선수들에게 제공한다.
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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=㈜한국프로골프투어(KPGT)가 선수들의 건강한 투어 생활 지원을 우해 한국오츠카제약㈜의 건강 간식 브랜드 '소이조이(SOYJOY)'와 손을 맞잡았다.
KPGT는 지난 27일 경기도 성남시의 KPGA 빌딩 10층에서 한국오츠카제약 소이조이와 투어파트너 조인식을 개최했다고 밝혔다. 오후 1시 15분부터 본격 진행된 조인식에는 김원섭 한국프로골프투어(KPGT) 대표이사와 문성호 한국오츠카제약 대표이사가 직접 참석해 공식 파트너십에 관한 계약을 체결했다.
이번 협약을 통해 소이조이는 'KPGA 공식 건강 간식'으로 지정됐다. KPGA 파운더스컵, 경북오픈, KPGA 선수권대회 등 KPGA가 주최·주관하는 주요 대회는 물론, 데이비드골프 투어(2부투어)와 챔피언스투어(시니어투어)에 이르기까지 다양한 투어 대회에서 참가 선수들에게 소이조이를 제공한다.
KPGT와 한국오츠카제약은 선수들이 라운드 전후와 경기 중에도 균형 잡힌 영양을 섭취할 수 있도록 지원해, 경기력 향상과 체력 관리에 실질적인 도움을 준다는 계획이다.
소이조이는 밀가루를 전혀 사용하지 않고 콩의 영양을 통째로 담아낸 건강 간식 브랜드로, 단순한 간식의 개념을 넘어 일상과 스포츠 현장 모두에서 건강한 라이프스타일을 제안해 왔다. 간편하게 휴대하며 섭취할 수 있어 에너지 소모가 많은 스포츠 현장에서 애용되고 있다.
특히 장시간 집중력과 체력이 동시에 요구되는 골프 경기 특성상 풍부한 단백질과 식이섬유 등 균형 잡힌 영양소를 함유한 소이조이는 선수들의 컨디션 관리에 실질적인 도움이 될 것으로 기대하고 있다.
KPGA 관계자는 "장시간 고도의 집중력과 체력을 유지해야 하는 골프에서 경기 중 선수들의 영양 보충은 매우 중요한 요소"라며 "이번 파트너십을 통해 선수들이 경기 중에도 건강한 영양 섭취를 이어갈 수 있는 환경이 마련됐다"고 말했다.
한국오츠카제약 역시 이번 파트너십을 통해 스포츠 현장에서의 건강한 식습관 문화를 알리는 데 앞장설 계획이다.
문성호 대표이사는 조인식을 앞두고 "KPGA 투어 선수들의 열정적인 플레이를 소이조이가 든든하게 뒷받침할 수 있게 되어 기쁘다"면서 "앞으로도 다양한 분야에서 건강한 라이프스타일을 확산하는 데 기여하겠다"고 소감과 함께 계획을 동시에 밝혔다.
KPGA는 이번 협약이 선수들의 경기력과 컨디션 관리에 실질적 도움을 주는 동시에, 골프 팬과 일반 대중에게도 건강한 간식 문화를 알리는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.
양측은 향후 대회 현장 프로모션, 선수 지원 프로그램 등 다양한 협업 방안을 모색해 국내 골프 문화의 질적 향상과 스포츠 영양 관리 인식 제고에 힘쓸 방침이다.
iaspire@newspim.com