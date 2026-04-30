광명시, 철산상업지구 쿨링포그 5월 1일부터 가동

AI 핵심 요약beta
- 경기 광명시가 30일 5월 1일부터 철산상업지구 로데오거리 쿨링포그를 가동한다.
- 쿨링포그는 미세 안개 분사로 온도를 3~5℃ 낮추고 미세먼지 저감에 도움을 준다.
- 운영은 5월~9월 오전 10시~오후 5시로 기온 25도 이상 시 3분 가동 후 1분 휴식한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광명=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 광명시가 본격적인 무더위에 대응하기 위해 오는 5월 1일부터 철산상업지구 로데오거리 증발냉방장치(쿨링포그)를 다시 가동한다.
30일 시에 따르면 증발냉방장치는 정수 처리한 수돗물을 특수 노즐로 빗방울의 약 1000만분의 1 크기의 미세 안개로 분사하는 폭염 저감 시설이다. 분사된 안개가 더운 공기와 만나 기화하면서 주위 온도를 약 3~5℃ 낮추며, 미세먼지 저감에도 도움을 준다.
시는 시민이 안심하고 이용할 수 있도록 지난 4월 7일 시스템 점검과 정수 필터 교체, 노즐 세척을 마쳤다.
올해 운영 기간은 5월부터 9월까지다. 유동인구가 많은 철산상업지구 로데오거리(철산동 528 일원) 동측에 기둥 형태(미스트폴, Mist Pole) 4개, 관 형태(미스트바, Mist Bar) 12개 등 총 16개의 쿨링포그를 가동한다.
기본 운영 시간은 오전 10시부터 오후 5시까지이며 기온이 25도 이상일 때 3분 가동 후 1분 휴식 방식으로 운영한다. 폭염특보 등 기상 상황에 따라 운영 시간은 탄력적으로 조정할 계획이다.
증발냉방장치는 옷이 젖지 않으면서도 즉각적인 냉각 효과를 제공해 보행환경 개선과 도시 열섬 현상 완화에 효과적이다. 지난해 경기도 재난관리기금으로 설치한 뒤 철산 로데오거리를 찾은 시민들에게 큰 호응을 얻었다.
최혜민 광명시장 권한대행(부시장)은 "폭염이 일상이 된 여름철, 증발냉방장치가 시민들에게 도심 속 시원한 휴식 공간이 되길 바란다"며 "앞으로도 기후위기에 대응하는 쾌적한 도시 환경을 만들겠다"고 밝혔다.
1141world@newspim.com