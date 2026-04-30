"실제 소비자 행동 AI로 학습한 '디지털 패널' 연내 구축"

AI 핵심 요약beta
- 서울대 연구센터 등 세 기관이 29일 AI 디지털 트윈 패널 개발 협약을 체결했다.
- 디지털 가상 패널은 실제 소비자 데이터를 AI로 학습해 반응을 시뮬레이션한다.
- 올해 안에 10만 명 규모로 구축하며 시범 테스트에서 1900명 복제에 성공했다.
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[서울 =뉴스핌] 정상호 기자 = 실제 소비자를 AI로 복제해 원할 때 언제든 의견을 물을 수 있는 디지털 가상 패널이 올해안에 10만 명 규모로 구축된다.
서울대학교 휴먼 트윈 인텔리전스 연구센터, 소프트웨어 기업 인텔리시스, 시장조사 전문기업 컨슈머인사이트는 지난 29일 'AI 디지털 트윈 패널' 공동 개발 협약을 체결했다고 30일 밝혔다.
디지털 트윈 패널은 실제 패널리스트의 응답·행동 데이터를 AI로 학습해 만든 가상 패널로 설문 없이도 소비자 반응을 시뮬레이션할 수 있다.
컨슈머인사이트는 "25년간 200만 건 넘는 소비자 조사를 실시해왔고 데이터에는 소비자가 살 것 같다고 답한 뒤 실제로 샀는지 여부까지 추적한 기록이 포함된다"면서 "이 데이터로 AI를 학습시키면 아직 출시되지 않은 제품에 대해서도 소비자가 어떻게 반응할지 시뮬레이션할 수 있다"고 말했다.
세 기관은 협약 전 시범 테스트에서 실제 소비자 약 1900명에 대한 AI 복제에 성공했다고 밝혔다.
uma82@newspim.com