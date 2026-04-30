관광공사·광주시·광주상공회의소, '중소기업 직장인 휴가 플러스' 업무협약

AI 핵심 요약beta
- 한국관광공사가 30일 광주광역시와 중소기업 근로자 휴가비 지원 협약을 체결했다.
- 광주시가 근로자 분담금 전액을 지원해 저임금 근로자 350명이 부담 없이 휴가비를 적립할 수 있다.
- 공사는 올해 하반기부터 전국 지역 주도형 모델을 확대할 계획이다.
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[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 한국관광공사(사장 박성혁)가 지역 제조기업 근로자의 복지 증진과 휴가 문화 확산을 위해 나선다.
관광공사는 30일 광주광역시 및 광주상공회의소와 '광주지역 중소기업 직장인 휴가 플러스' 업무협약을 체결했다.
공사는 대·중소기업 상생협력 증진을 위해 기업이 협력사의 휴가비 분담금을 대납하는 '근로자 휴가지원사업 동반성장 지원제도'를 운영하고 있으며, 현재까지 190개 기업의 1만여 개 협력사를 지원해 약 6만 명이 참여했다. 그간 해당 제도는 공공기관 및 기업이 협력사를 지원하는 형태로 운영돼 왔으나, 이번 협약을 통해 전국 최초 지역 주도형 모델로 발전시킨 사례가 탄생한다.
광주 지역 제조업 기업 근로자 350명을 대상으로 하는 이번 사업은 기존 방식(근로자 20만 원, 기업 10만 원, 정부 10만 원)과 달리 광주광역시가 근로자 분담금 전액과 기업 분담금 절반을 직접 지원한다. 근로자 부담 없이 휴가비 적립이 가능해 저임금·소규모 사업장 근로자에게 실질적인 혜택이 돌아갈 것으로 기대된다.
광주상공회의소 전은영 본부장은 "지자체와 지역 경제단체가 협력해 근로자 복지를 강화한 첫 시도로, 제조업 근로자들의 삶의 질 향상에 기여할 것"라고 전했다.
공사 김석 국민관광실장은 "이번 협약을 계기로 올해 하반기에 다른 지역까지 협업 모델을 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다.
jyyang@newspim.com