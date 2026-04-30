전주국제영화제 개막…'10일간의 시네마 축제 돌입'

AI 핵심 요약beta
- 전주국제영화제가 29일 개막식을 열고 10일간 행사를 시작했다.
- 신현준·고원희가 사회를 맡아 국내외 게스트들이 레드카펫을 밟았다.
- 민성욱·정준호 위원장이 재신임됐고 안성기 배우를 기렸다.
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[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 아시아 영화의 산실, 전주국제영화제가 전 세계 영화인들의 축복 속에 10일간의 대장정을 시작했다.
30일 영화에 따르면 제27회 전주국제영화제는 지난 29일 저녁 한국소리문화의전당 모악당에서 개막식을 갖고 본격적인 축제 일정에 들어갔다. 배우 신현준과 고원희의 사회로 진행된 이날 행사에는 개막작 '나의 사적인 예술가'의 켄트 존스 감독과 배우 그레타 리를 비롯해 차이밍량 감독, 배종옥 집행위원 등 국내외 주요 게스트들이 레드카펫을 밟아 자리를 빛냈다.
올해 영화제는 민성욱·정준호 공동집행위원장의 재신임 소식과 함께 더욱 강력해진 위상을 뽐냈다. 두 위원장은 개회 선언을 통해 "지난 3년간 다져온 뿌리를 바탕으로 앞으로는 영화제를 더욱 단단하고 크게 성장시키겠다"는 포부를 밝혔다.
특히 이날 개막식에서는 올해 특별 공로상 수상자인 고(故) 안성기 배우를 기리는 시간이 마련되어 뭉클한 감동을 선사했다. 시상식에는 차남 안필립 씨가 고인이 20년간 즐겨 입던 턱시도를 직접 입고 참석해 대리 수상하며 그 의미를 더했다.
영화제 기간 중에는 '특별전: 조금 낯선 안성기를 만나다'를 통해 고인의 폭넓은 연기 세계를 조망하는 시간도 가질 예정이다.
이어지는 무대에서는 작가 겸 가수 오지은의 공연이 현장 분위기를 달궜으며 문성경 프로그래머의 소개로 개막작 '나의 사적인 예술가'가 상영됐다. 예술계의 현실을 시적인 시선과 유머로 담아낸 이 작품에 관객들은 뜨거운 박수갈채를 보냈다.
약 2000여 명의 관객이 함께하며 화려하게 문을 연 제27회 전주국제영화제는 오는 5월 8일까지 전주 영화의거리를 비롯한 전주시 일대에서 다양한 프로그램으로 영화 팬들을 만난다.
taeyi427@newspim.com