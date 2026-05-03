서울어린대공원서 2주간 '서울어린이정원페스티벌' 열린다

AI 핵심 요약beta
- 서울시가 5일부터 18일까지 서울어린이대공원에서 '2026 서울어린이정원페스티벌'을 개최한다.
- 정원을 전시 공간으로 확장한 '가든 갤러리'로 선보이며 전시, 체험, 휴식 공간을 마련했다.
- 어린이날 개막식을 시작으로 미술 체험, 뮤지컬 공연, 스탬프 투어 등 다양한 프로그램을 진행한다.
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[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시는 5일~18일까지 2주간 서울어린이대공원에서 '2026 서울어린이정원페스티벌'을 개최한다고 3일 밝혔다.
이번 페스티벌은 '정원은 미술관, 어린이는 예술가'를 주제로 정원과 자연을 하나의 전시 공간으로 확장한 '가든 갤러리'로 선보인다. 후문에서 팔각당까지 약 300m 구간에서 ▲전시·관람 공간 ▲체험·창작 공간 ▲휴식 공간을 만나볼 수 있다.
어린이 특화정원과 함께 다양한 기관, 기업이 함께 참여한 다양한 정원들을 감상할 수 있다. 시민이 참여해 함께 가꾸는 모자이크 정원과 어린이가 직접 디자인한 어린이 나눔정원도 특별한 볼거리다.
어린이날 당일 팔각당 앞 광장에서 개최되는 개막식에는 서울팝스오케스트라의 식전 공연을 시작으로 라이브 페인팅 퍼포먼스, 어린이 뮤지컬 공연 등 프로그램이 펼쳐진다.
어린이 감성 미술 체험, 오감 체험 등 다양한 예술 체험 프로그램 및 공원 내 주요 정원을 순회하는 어린이 스탬프 투어 프로그램도 진행된다. 숲속의 무대에서는 '아일릿 서울 어린이대공원 페스티벌'과 관련 체험부스도 열리며, 후문 일대에서는 서울시 박물관과에서 설치한 우수작가 작품 21점도 전시될 계획이다.
축제 기간 서울공예박물관과 연계한 어린이 공예 체험 프로그램(서울시공공서비스사전예약), 어린이를 위한 그림책 콘서트(비스타광장) 등이 진행된다. 어린이 미술심리 상담 프로그램 등도 열린다.
한국영 서울시설공단 이사장은 "이번 페스티벌은 정원을 단순한 휴식 공간이 아닌 창작과 경험의 공간으로 확장한 새로운 시도"라며 "앞으로도 정원을 중심으로 아이들이 특별한 추억을 만들 수 있는 다양한 문화 프로그램을 확대해 나가겠다"고 전했다.
100wins@newspim.com