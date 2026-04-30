중앙대 커뮤니케이션대학원, 후기 석사과정 신입생 모집

AI 핵심 요약beta
- 중앙대 커뮤니케이션대학원이 30일 2026학년도 후기 석사과정 신입생을 다음 달 17일까지 모집한다고 밝혔다.
- 차세대콘텐츠·방송영상융합전공과 미디어전략·데이터커뮤니케이션전공 2개 분야에서 미디어 전문성과 실무 역량을 기른다.
- 서류심사와 면접심사로 진행되며 합격자에게는 장학금이 지급될 예정이다.
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콘텐츠·미디어전략 2개 전공
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 중앙대학교 커뮤니케이션대학원은 2026학년도 후기 석사과정 신입생을 다음 달 17일까지 모집한다고 30일 밝혔다.
모집 전공은 차세대콘텐츠·방송영상융합전공과 미디어전략·데이터커뮤니케이션전공 등 2개 분야다.
차세대콘텐츠·방송영상융합전공은 방송, 온라인동영상서비스(OTT), 인공지능(AI), 저널리즘, 출판, 사회관계망서비스(SNS) 등 미디어 분야 전문성을 높이는 데 초점을 맞춘다. 콘텐츠 기획과 제작, 유통 관련 이론과 실무 역량을 함께 기르는 방식으로 운영된다.
미디어전략·데이터커뮤니케이션전공은 스마트 미디어 환경에 맞춘 마케팅, 편성, 전략 수립 역량을 다룬다. AI와 빅데이터를 활용한 미디어 분석·전략 역량 강화도 주요 교육 내용이다.
대학원은 언론·미디어 산업계에서 활동하는 동문과 재학생 간 네트워크 형성을 위한 행사와 프로그램도 운영하고 있다. 졸업 이후에도 총동문회 활동을 통해 교류를 이어갈 수 있도록 지원한다.
전형은 서류심사와 면접심사로 진행된다. 학부 전공과 관계없이 학사학위 취득자나 취득 예정자, 또는 동등 이상의 학력을 갖춘 사람은 지원할 수 있다. 국내외 대학원에서 동일하거나 유사한 전공으로 1학기 이상, 6학점 이상을 이수한 경우에는 편입학 지원도 가능하다.
강진숙 중앙대 커뮤니케이션대학원장은 "언론인과 미디어 산업 종사자를 비롯해 다양한 분야의 지원자를 환영한다"며 "합격자에게는 소정의 장학금이 지급될 예정이니 많은 관심과 지원을 바란다"고 말했다.
인터넷 원서접수는 중앙대 커뮤니케이션대학원 홈페이지에서 다음 달 17일까지 할 수 있다. 심층면접은 다음 달 23일 오전 10시에 진행될 예정이며 합격자는 대학원 홈페이지를 통해 발표된다.
jane94@newspim.com