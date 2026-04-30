안산시 '병역의무 이행 청년카드' 혜택 5월부터 대폭 확대

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 30일 병역의무 이행 청년카드 혜택을 5월부터 확대했다.
- 공영주차장 50% 감면, 청년몰 10% 할인 등 5종 신규 혜택을 추가했다.
- 제대군인 39세 이하 대상으로 통합예약시스템에서 신청 가능하다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 병역의무를 성실히 이행한 청년들을 위해 운영 중인 '병역의무 이행 청년카드'의 혜택을 오는 5월부터 대폭 확대한다고 30일 밝혔다.
시에 따르면 이번 혜택 확대는 제대군인 청년들이 지역사회에서 안정적으로 정착하고, 병역 이행에 대한 실질적인 자긍심을 느낄 수 있도록 마련됐다.
5월부터 추가되는 신규 혜택은 ▲관내 공영주차장 주차요금 50% 감면 ▲청년몰(다농마트·신안코아) 10% 할인 ▲기차카페 세라티 포장 음료 10% 할인 ▲안산 썰매장 군인요금 적용 ▲청년정책 정보 '청필모(청년에게 필요한 모든 정보)' 모바일 소식 정기 발송 등 5종이다.
기존에 제공하던 평생학습강좌 수강료 전액 면제와 화랑오토캠핑장 등 문화·관광시설, 올림픽기념관 등 체육시설 이용료 감면 혜택도 그대로 유지된다.
지원 대상은 안산시에 주민등록을 둔 39세 이하 제대군인이다. 신청은 안산시 통합예약시스템에서 할 수 있으며 경기도 행정서비스 앱 '경기똑D'를 통해 모바일 카드로도 발급받을 수 있다.
시는 지난해 9월 전국 최초로 '안산시 병역의무 이행 청년 예우 및 지원에 관한 조례'를 제정하며 제도적 기반을 마련했으며 올해 1월부터 카드 발급을 시작해 현재까지 1050명의 청년이 혜택을 받고 있다.
박진우 안산시 청년정책관은 "국가를 위해 헌신한 청년들이 안산시민으로서 자긍심을 가질 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"며 "앞으로도 민간 시설과 협력해 사용처를 지속적으로 확대해 나갈 것"이라고 말했다.
1141world@newspim.com