광양농협, 전국 3관왕 광양여고 축구부에 쌀 후원

AI 핵심 요약beta
- 광양농협이 30일 광양여고 축구부에 광양쌀을 후원했다.
- 허순구 조합장이 방문해 지도자와 선수들을 격려했다.
- 지역 체육 활성화와 인재 육성을 위해 지속 지원한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[광양=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남 광양농협이 광양여자고등학교 축구부에 지역 농산물인 광양쌀을 후원하며 지역 체육 활성화와 인재 육성 지원에 나섰다.
30일 광양농협에 따르면 광양여고 축구부는 전국체육대회 2년 연속 금메달로 전국체전 2연패를 달성하고 춘계연맹전·여왕기 등 주요 전국대회에서 2년 연속 3관왕을 기록하는 등 두드러진 성과를 이어가며 전국 고교 여자축구를 대표하는 팀으로 자리매김해 지역 체육 위상 제고와 우수 선수 배출에 중요한 역할을 하고 있다는 평가를 받고 있다.
광양농협은 지역 인재 육성과 체육 발전을 위한 지속적인 지원 의지를 밝히며 이번 후원이 지역에서 생산된 농산물로 학생 선수들을 지원하고 학교와 지역사회 간 상생 기반을 강화하는 계기가 됐다고 설명했다.
허순구 조합장은 "지역 학생 선수들이 좋은 환경에서 훈련에 전념할 수 있도록 돕는 것이 지역농협의 중요한 역할이라고 생각한다"며 "현장의 필요를 세심히 살펴 실질적인 도움이 되는 지원을 이어가겠다"고 말했다.
광양농협은 앞으로도 지역사회와 연계한 사회공헌활동을 통해 교육·체육 분야 지원을 지속하며 지역민과 함께하는 농협의 역할을 실천해 나갈 방침이다.
chadol999@newspim.com