민주당 광주시당, 기초의원 2차 경선 내달 1~2일 실시

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 광주시당이 내달 1~2일 기초의원 후보 선출을 위한 2차 경선을 실시한다.
- 이번 경선은 권리당원 100% ARS 방식으로 5개 선거구에서 치러지며 결과는 경선 당일 오후 11시쯤 발표된다.
- 1일은 당원이 전화를 받는 방식이고 2일은 미참여 당원이 지정된 번호로 전화를 걸어 투표할 수 있다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 광주시당이 내달 1~2일 양일간 기초의원 후보 선출을 위한 2차 경선을 실시한다.
30일 민주당 광주시당에 따르면 이번 2차 경선은 권리당원 100% ARS 방식으로 ▲동구 가 ▲남구 나 ▲북구 다 ▲광산구 가 ▲광산구 나 등 총 5개 선거구에서 치러진다.
지난 3월 17~18일 1차 경선 이후 선거구 조정과 절차가 마무리된 곳이다.
투표 첫날인 1일은 당원이 전화를 받는 방식이고, 다음 날에는 미참여 당원이 지정된 번호로 전화를 걸어 투표할 수 있다.
발신 및 수신 번호는 광주시당 홈페이지를 참고하면 된다.
결과는 경선이 끝나는 당일 오후 11시쯤 발표될 예정이다.
윤종해 선거관리위원장은 "우리 지역의 일꾼을 뽑는 과정에 꼭 동참해 달라"고 강조했다.
후보자는 다음과 같다.
▲동구 가(정수 3명) 김현숙·문선화·민은식·이기섭·이수영·이지애·홍두석
▲남구 나(정수 4명) 신종혁·윤순홍·은봉희·정창수·최미정
▲북구 다(정수 3명) 김영순·김재찬·박경화·이재봉·정상용·최기영
▲광산구 가(정수 4명) 김길화·문만오·박현석·배홍석·유영종·정진태
▲광산구 나(정수 4명) 공병철·공우태·김미영·김정자·박미옥·박세향·박창현
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