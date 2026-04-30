광주시교육청, 5·18 기념주간 내달 4~24일 운영

AI 핵심 요약beta
- 광주시교육청이 30일 5·18민주화운동 46주년 기념주간을 4~24일 운영한다.
- 학교들은 학생회 행사, 추모공간 조성, 사진전 등으로 5·18 가치를 교육한다.
- 교육자료 보급과 작품 공모전, 사적지 축제 등 체험 프로그램을 지원한다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 광주시교육청이 제46주년 5·18민주화운동을 맞아 내달 4~24일 기념 주간을 운영한다고 30일 밝혔다.
각 학교는 학생회 주관 기념행사, 교내 추모공간 조성 등을 통해 5·18의 가치에 대해 생각하는 시간을 갖고 사진전, 역사 전시, 캠페인 등 활동을 진행할 예정이다.
또 글쓰기, 그림, 토론 등 교과 및 창체 연계 프로그램을 통한 민주시민교육과 사적지 탐방, 문화제 참여 등 체험도 이뤄진다.
시교육청은 PPT, 활동지, 게임형 콘텐츠 등 학교급별 특성을 반영한 5·18민주화운동 교육자료를 개발·보급해 맞춤형 수업이 이뤄지도록 지원한다.
교육자료는 시교육청 민주인권교육센터 누리집 '자료마당–5·18교육–공지사항'에서 내려받을 수 있다.
시교육청은 기념주간에 5·18 체험활동을 한 학생을 대상으로 '5·18 작품 공모전'을 실시해 우수 작품에 대해서는 시상할 예정이다.
'5·18 사적지 함께 걷기 축제'(9일), '민주평화대행진'(16일), '5·18 청소년 문화제'(23일) 등 학생 참여형 행사도 기념주간과 연계해 추진한다.
bless4ya@newspim.com