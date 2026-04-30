최휘영 장관 "인사 논란, 다 수용…성과로 증명할 것"

AI 핵심 요약beta
- 최휘영 문체부 장관이 30일 인사 논란에 대해 비판을 모두 수용한다 밝혔다.
- 인사 결정의 타당성을 강조하며 성과로 증명하겠다고 강조했다.
- 인사 시스템 개선과 투명한 운영을 당부하며 견제를 요청했다.
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[서울=뉴스핌] 김용석 선임기자 = 최휘영 문화체육관광부 장관이 최근 인사 논란에 대해 "인사 논란에 대해 모두 다 수용한다. 성과로 증명하겠다"라고 밝혔다.
문화체육관광부 최휘영 장관은 30일, 문화예술정책자문위원회 기초예술 분과(클래식 음악·국악·무용) 제2차 회의를 연 자리에서 "관점 차이는 분명히 존재할 수 있기 때문에 인사 결과에 대해 아쉽거나, 혹은 비판적 시각을 갖거나, 야단치시는 부분에 대해 저는 다 수용해야 된다고 생각한다"고 말했다. 인사권자로서의 책임을 인정하면서도 비판 여론을 정면 반박하기보다는 포용하겠다는 태도를 취한 것이다.
다만 최 장관은 임명 결정 자체에 대해서는 "이유 없는 인사를 하지는 않겠죠. 나름 다 이유가 있었다"며 인사의 타당성을 강조했다.
최 장관은 "여러 논란과 시각이 있으면 그분들도, 저도 정말 인사의 취지에 걸맞게 잘 해야겠다는 생각을 더 하게 된다"며 "성과가 안 나오거나 엉뚱하게 간다든지 실망을 끼치면 당연히 거기에 맞게끔 또 해야 한다"고 말했다. 성과 부진 시 조치 가능성을 열어둔 발언으로 풀이된다.
최 장관은 이번 논란을 계기로 인사 시스템 전반의 개선 필요성도 언급했다. 그는 "인사 시스템도 결국 고쳐야 될 것 중 하나가 아닌가 생각이 든다"며 "인사 시스템의 장단점이 다 있는 것 같고, 보완해야 할 문제"라고 말했다. 아울러 "모든 건 투명하게 잘 진행할 테니 늘 지켜봐 주시고 감시해 주시고 견제해 주시면서 올바르게 일할 수 있도록 같이 챙겨 달라"고 당부했다.
앞서 문화계에서는 황교익 원장 임명과 서승만 국립정동극장 대표이사 임명이 잇따르면서 문화계 일각에서 반발이 일어난 바 있다.
fineview@newspim.com