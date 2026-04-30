원종하 김해인재양성재단 대표, 김해시미래인재장학재단에 100만원 기탁

AI 핵심 요약beta
- 김해시미래인재장학재단은 30일 원종하 김해인재양성재단 대표이사가 장학기금 100만원을 기탁했다고 밝혔다.
- 원 대표이사는 김해 미래인재들의 배움 지원을 위해 기탁을 결정했다고 말한다.
- 노은식 이사장은 지역 인재 육성을 위한 나눔에 감사하며 장학사업 확대를 약속한다.
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 김해시미래인재장학재단은 원종하 김해인재양성재단 대표이사가 장학기금 100만원을 기탁했다고 30일 밝혔다.
재단은 "김해인재양성재단의 출범과 함께 지역 인재 육성에 대한 관심이 높아지는 가운데, 교육 전문가의 직접 참여가 지역 사회에도 긍정적인 신호가 될 것"이라고 평가했다.
원종하 대표이사는 부산대학교에서 경영학 박사를, 국립창원대학교에서 경제학 박사를 취득한 뒤 인제대학교 경영학과 교수를 지내고 김해고 장학재단 이사를 역임한 교육 전문가다. 현재는 김해인재양성재단 대표이사로 지역 인재 발굴과 육성에 힘을 보태고 있다.
원 대표이사는 "김해의 미래인재들이 안정적인 환경에서 배움에 전념할 수 있도록 작은 보탬이 되고 싶어 기탁을 결정했다"며 "그 작은 마음이 김해지역 청소년들에게 응원으로 전해지기를 바란다"고 말했다.
노은식 이사장은 "김해인재양성재단의 출범을 진심으로 축하드린다"며 "지역 인재를 향한 따뜻한 나눔에 감사드리고, 우리 청소년들에게 장학재단이 든든한 울타리가 될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 답했다.
김해시미래인재장학재단은 김해시 인재육성과와 함께 지역 인재육성 정책을 보완하는 장학체계를 구축하고 있으며, 김해지역 학생을 대상으로 한 장학사업과 인재양성 프로그램을 확대해 나가고 있다.
news2349@newspim.com