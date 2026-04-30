광주전남 민주시민연대 "특별시장 경선 엉망…당 지도부 책임져라"

AI 핵심 요약beta
- 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선의 ARS 먹통 사태로 후폭풍이 일고 있다.
- 국민주권사수광주전남민주시민연대는 경선 과정이 엉망이었는데 책임지는 사람이 없다며 민주당의 책임을 촉구했다.
- 시민연대는 광주시 선거관리위원회와 광주경찰청에 고발장을 낼 예정이라고 밝혔다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 더불어민주당 전남광주통합특별시장 경선 과정에서 벌어진 'ARS 먹통 사태'로 후폭풍이 일고 있다.
국민주권사수광주전남민주시민연대는 30일 보도자료를 내고 "민주당 정청래가 써내려가는 반동의 역사의 물줄기를 바꾸기 위해 호남 민심은 고뇌하고 있다"라며 "임계점을 넘어서는 순간 호남 민심은 겉잡을 수 없이 터져나올 것"이라고 주장했다.
시민연대는 "특별시장 후보 경선 과정이 엉망이었는데 아무도 책임지는 사람이 없다"며 "시민이 승복하지 않는 경선 결과는 이를 관리했던 민주당이 책임져야 한다"고 따졌다.
그러면서 "다른 곳도 아닌 광주에서 시민의 정당한 요구를 민주당이 회피하는 것을 이해할 수 없다"며 "정청래 대표야말로 호남정치를 짓밟는 장본인이고 우리는 호남인의 자존심을 위해서라도 결코 물러서지 않을 것"이라고 강조했다.
시민연대는 광주시 선거관리위원회와 광주경찰청에 고발장을 낼 예정이다.
bless4ya@newspim.com