홍명보호, 5월 16일 광화문서 북중미 월드컵 최종 명단 발표

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회가 30일 북중미 월드컵 대표팀 최종 명단 발표를 공식화했다.
- 홍명보 감독이 16일 KT 광화문 빌딩에서 팬들과 함께 명단 공개한다.
- 광화문광장 이벤트와 K-팝 공연으로 분위기를 고조시킨다.
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발표 이후 K-팝 축하 공연 진행 예정
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵에 출전할 대한민국 축구 국가대표팀의 최종 명단이 팬들과 함께하는 특별한 방식으로 공개될 예정이다.
대한축구협회는 30일 "북중미 월드컵에 나설 국가대표 명단을 오는 5월 16일 발표한다"라고 공식 발표했다. 이날 오후 4시, 서울 종로구에 위치한 KT 광화문 빌딩 웨스트 온마당에서 홍명보 감독이 직접 명단을 공개한 뒤 기자회견을 진행할 계획이다.
이번 발표는 현장뿐 아니라 대형 전광판을 통해서도 실시간으로 전달된다. 건물 외벽에 설치된 미디어월 'KT 스퀘어'를 통해 명단 공개 장면이 중계되며, 발표 이후에는 K-팝 축하 공연까지 이어져 현장의 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.
명단 발표 당일에는 팬들을 위한 다양한 체험 프로그램도 준비된다. 오전부터 광화문광장 일대에서는 대표팀 응원존과 체험 부스가 운영되며, 시민들이 직접 참여할 수 있는 이벤트가 펼쳐진다. 월드컵 대표팀 명단 발표를 대중과 함께하는 형식은 2018년 서울시청 광장에서 처음 시도된 이후 이번이 두 번째다.
파트너사인 나이키도 특별 이벤트를 마련했다. 축구와 러닝을 결합한 '런 투 로어(Run to Roar)' 프로그램이 진행되며, 참가자들이 대표팀 유니폼을 착용한 채 광화문 광장까지 함께 달리는 '저지 런(Jersey Run)' 형태로 구성된다.
한편 FIFA 랭킹 25위인 한국은 이번 대회에서 A조에 편성돼 체코(41위, 6월 12일), 멕시코(15위, 6월 19일), 남아프리카공화국(60위, 6월 25일)과 차례로 맞붙는다.
대표팀은 고지대 환경 적응을 최우선 과제로 삼고 있다. 이에 따라 별도의 국내 출정식은 진행하지 않기로 결정했다. 선수단은 명단 발표 이후 빠르게 현지 적응에 돌입할 계획이다.
명단이 확정되면 홍명보 감독을 포함한 코칭스태프와 지원 인력으로 구성된 1차 본진이 5월 18일 사전 캠프지인 솔트레이크시티로 출국한다.
wcn05002@newspim.com