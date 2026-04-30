수원시, 경기도 31개 시군 가운데 '슬세권' 비율 가장 높아

AI 핵심 요약beta
- 수원특례시가 경기도 31개 시군 중 슬세권 비율이 83.1%로 가장 높다고 경기연구원이 분석했다.
- 슬세권은 편의점, 카페, 병원, 공원 등 일상 편의시설을 걸어서 이용할 수 있는 동네를 뜻하는 신조어다.
- 슬세권 명당 지역의 전월세 거래 발생 비율은 88.5%로 취약 지역보다 16배 높았다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 경기도 31개 시군 가운데 '슬세권' 비율이 가장 높다는 분석이 나왔다.
30일 수원시에 따르면 최근 경기연구원이 발표한 '슬세권 분석 보고서'는 수원시의 '슬세권 양호 지역(명당+보통)' 비율이 83.1%로 경기도 시군 가운데 가장 높았다.
경기도 전체 평균은 30.4%였다.
'슬세권'은 슬리퍼와 세권의 합성어로 슬리퍼 차림과 같은 편안한 복장으로 카페, 편의점, 병원, 도서관, 마트 등 일상에 필요한 편의시설을 걸어서 누릴 수 있는 동네를 의미하는 신조어다.
생활 반경에 얼마나 많은 여가시설이 있는지 나타내는 지표이기도 하다.
슬세권을 완성하는 4가지 필수 시설은 ▲편의점·마켓, 카페·베이커리, 음식점 등 기초상업 시설 ▲세탁소·잡화점 등 삶의 질을 유지하기 위한 생활지원 시설 ▲의원(내과·소아청소년과 등), 약국 등 필수의료 시설 ▲슬세권 완성을 위한 필수 영역인 공공여가 시설(공원 등)이다.
경기연구원은 경기도 전역을 '500m*500m' 크기의 네모 격자 4만 2000개로 나눠 슬세권 지수를 분석했다.
각각 격자 안에 들어있는 4대 필수 시설(기초상업, 생활지원, 필수의료, 공공여가)의 총수를 파악하고, 인구가 존재하는 격자만을 대상으로 슬세권 지수를 산정했다.
수원시의 유효 격자수 391개 중 '명당'(지수 60이 상)은 63개, '보통'(10~60)은 262개에 달했다.
슬세권 명당 격자 개수는 2위보다 24개 많았다.
보고서는 또 슬세권 지수가 높은 '명당' 지역의 전월세 거래 발생 비율은 88.5%로 취약 지역(5.5%)보다 16배 높았다고 분석했다.
경기연구원은 "동네 편의 시설이 잘 갖춰져 있을수록 사람들이 더 많이 모여들고, 살고 싶어 한다는 것을 증명한다"고 평가했다.
수원시 관계자는 "시민들이 더 편리하게 생활할 수 있는 도시를 만들어 가겠다"며 "역세권 복합개발 활성화 사업 등으로 도보 15분 거리에 거주, 업무, 생활 서비스, 의료, 교육, 여가 등 모든 것을 할 수 있는 환경을 조성할 것"이라고 전했다.
ssamdory75@newspim.com