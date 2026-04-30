진보당 전주연, 광주 광산을 '재도전'…정치 메기론 호소

AI 핵심 요약beta
- 전주연 진보당 광주 광산을 후보가 30일 출마 선언했다.
- 광주시의회에서 기자회견 열고 민주당 독점 비판하며 지지 호소했다.
- 전종덕 의원 동석해 진보당 필요성 역설하고 지역 발전 약속했다.
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[광주=뉴스핌] 박진형 기자 = 전주연 진보당 광주 광산을 국회의원 후보가 30일 출마를 공식 선언했다. 지난 총선의 패배를 딛고 재도전장을 내밀었다.
전 후보는 이날 광주시의회에서 출마 기자회견을 열고 "현재 광주·전남의 국회의원 18석 모두가 민주당"이라며 "진보와 민주라는 양 날개가 함께 만드는 '경쟁과 협력의 정치'를 보여드리겠다"고 지지를 호소했다.
그는 "지금 대구에서도 민주당 시장 당선 가능성이 점쳐지는 등 변화의 바람이 거세게 불고 있다"며 "전남광주가 지역주의를 넘어 진보당을 선택해 주시면 이는 영남에서 민주당이 성장할 수 있는 동력이 될 것이고 결국 한국 정치의 더 큰 변화를 이끌 것"이라고 약속했다.
이어 "2등이 강해야 1등이 더 잘한다"며 "이재명 정권의 성공을 위해서라도 전남광주 국회의원 18명 중 1명은 진보당 전주연으로 선택해 주시라"고 당부했다.
전종덕 국회의원도 기자회견에 동석해 "전남광주 통합 행정 예산 573억원을 강력하게 주장했지만 민주당 국회의원 18명 중 한 사람도 나서지 않았고 용인 반도체 산단을 전남광주로 이전하는 것도 민주당은 나서지 않고 있다"며 "전남광주특별시의 발전을 위해서는 민주당이 아닌, 진보당 국회의원이 절실하게 필요하다"고 역설했다.
한편 전 후보는 제6대 광주시의원, 민주노총 광주본부 사무처장을 역임했으며 현재 전국돌봄서비스노동조합 광주지부장(요양보호사)을 맡고 있다.
bless4ya@newspim.com