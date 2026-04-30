김석준 예비후보 공식 유튜브 채널 삭제…"악의적 대량 신고"

AI 핵심 요약beta
- 김석준 부산시교육감 예비후보 캠프가 30일 공식 유튜브 채널 '김석준TV' 삭제를 밝혔다.
- 대량 신고와 유튜브의 '명의도용 정책 위반' 판단으로 구독자 2만2000명 채널이 사라졌다.
- 캠프는 악의적 신고 테러라 주장하며 유튜브에 이의제기와 경찰 수사 접수를 예고했다.
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[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 김석준 부산시교육감 예비후보의 공식 유튜브 채널인 '김석준TV'가 대량 신고와 유튜브 측의 기계적 판단으로 인해 삭제됐다.
30일 김 예비후보 선거캠프에 따르면 이날 오전 10시 30분쯤 공식 채널인 '김석준TV'가 유튜브 상에서 완전히 삭제됐다.
구독자 2만 2000여 명에 달하던 채널은 접속이 불가능한 상태이며 축적된 영상 콘텐츠와 시민 소통 기록이 모두 사라진 상황이다.
유튜브 측이 밝힌 삭제 사유는 '명의도용 정책 위반'인 것으로 알려졌다. 이에 캠프 측은 "해당 채널은 김석준 후보 본인과 공식 관계자가 직접 운영하며 후보의 정책과 메시지를 전달해 온 명백한 공식 채널"이라며 "명의도용 사유는 상식적으로 납득할 수 없는 처사"라고 반박했다.
이번 사태를 특정 세력에 의한 '악의적 신고 테러'라고 주장했다. 대량 신고 누적 시 채널이 삭제될 수 있다는 점을 이용해 누군가가 악용했을 것이라는게 캠프 측 주장이다.
캠프 관계자는 "선거를 불과 한 달여 앞둔 시점에서 유력 후보의 소통 창구를 마비시키는 행위는 명백한 선거 방해이자 민주주의에 대한 정면 도전"이라고 날을 세웠다.
캠프 측은 이날 유튜브 측에 공식 이의를 제기하고, 악의적인 반복 신고 행위 여부 확인을 위해 부산시 선거관리위원회에 신고했다. 유튜브 측에 회신을 받는 대로 부산경찰청 사이버수사대에도 정식 수사를 접수할 예정이다.
김 예비후보 선거캠프는 배후 세력을 끝까지 추적해 법적 책임을 묻겠다는 강경한 입장이다. 선거캠프는 채널이 복구될 때까지 페이스북, 블로그, 틱톡, 인스타그램 등 다른 SNS 채널을 통해 후보의 활동과 정책을 지속적으로 알릴 예정이다.
ndh4000@newspim.com