[6·3 지선] 서울시장 선거 D-30…오세훈 '건강' vs 정원오 '통근'

AI 핵심 요약beta
- 오세훈 후보가 3일 서울시장 선거 한 달 앞두고 건강 공약을 발표했다.
- 정원오 후보가 30분 통근 도시를 목표로 유연근무 인센티브를 제시했다.
- 두 캠프가 정책 경쟁 속 네거티브 논평으로 맞불을 놓았다.
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"10분 운세권 조성, 체력장·펀스테이션 확대"
정원오, 신통기획·한강버스 등에 중도 확장 전략
"서울형 유연근무 확산해 30분 통근 도시 완성"
김정철·권영국·이강산까지 5명 후보 정책 맞불
[서울=뉴스핌] 백승은 기자 = 서울시장 선거가 한 달 앞으로 다가온 가운데 오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 각각 '건강'과 '통근'을 앞세운 주요 공약으로 맞붙었다.
오 후보는 서울 어디에서든 10분 안에 체력 관리를 할 수 있게 하겠다는 공약을, 정 후보는 서울을 30분 내 통근 가능한 도시로 만들겠다는 계획 아래 기업의 근무 방식을 바꾸겠다며 정책 경쟁을 본격화했다.
3일 오 후보의 '점핑업 캠프'와 정 후보의 '착착캠프'에 따르면 두 캠프는 모두 출범 후 매일 각종 분야에 대한 정책을 공개하며 서울 시민 표심 잡기에 나섰다.
오 후보는 기존 정책을 선거 공약으로 확장하는 성격이 강하다. 민선 9기 핵심 비전으로 '삶의 질 특별시'를 제시하고 1호 공약으로 시민 건강 강화를 목표로 하는 '강철 체력, 활력 서울' 공약을 내세웠다. 이는 서울시가 기존에 발표한 '비만탈출 선언'과 일맥상통한다.
공약의 핵심은 2021년 출시된 서울시 건강관리 플랫폼 '손목닥터 9988' 기능 고도화다. 앞으로 당뇨·고혈압 등 만성질환부터 폐암 등 중대질환의 위험도를 예측할 수 있도록 할 방침이다. 또 서울 어디에 살던 집 근처에서 10분 이내에 체력 관리가 가능한 '10분 운세권' 도시를 조성하겠다고 밝혔다.
구체적으로 현재 27개소인 서울 체력장을 100개소로 늘리고, 여의나루·뚝섬·광화문역 등 지하철역에서 운영 중인 러닝·피트니스 중심의 '펀스테이션'을 6개소에서 25개소로 확대할 방침이다.
정 후보는 가장 중요한 공약 중 하나로 '30분 통근 도시'를 꼽았다. 기업이 재택·원격근무·시차 출근 등 유연근무제를 택할 경우 인센티브를 제공하는 방식으로 '서울형 유연근무'를 확산하겠다는 게 골자다. 구체적으로 해당 기업에는 '스마트워크 인증'을 해주고 장려금을 지급한다. 원격 근무 활성화를 위해 지하철 유휴공간 등을 활용해 공공 공유오피스를 확충하겠다는 것이다.
앞서 민주당 서울시장 후보였던 전현희 의원이 DDP 해체를, 박주민 의원이 한강버스 중단을 앞세운 것과는 달리 정 후보는 중도층까지 공략한 정책을 내세우고 있다. 정 후보는 오 후보의 주요 정책 중 하나였던 주택정비형 재개발사업 신속통합기획, 일명 '신통기획'을 유지하고, 한강버스도 안전상 문제가 없으면 계속 활용하겠다고 밝힌 바 있다.
오 후보와 정 후보는 상대를 향한 비방 대신 정책 경쟁을 하자고 공개적으로 다짐했지만, 양 캠프에서는 정책 발표 직후 네거티브성 논평을 하루에도 수 건씩 내고 있다. 앞서 정 후보 캠프가 '오세훈 10년 심판본부'를 설치하자 오 후보 캠프에는 '정원오 부정부패 진상조사위원회'를 둬 맞불을 뒀다.
한편 현재 서울시장 후보는 오 후보와 정 후보를 비롯해 범보수 후보 세 명, 범진보 후보 두 명으로 나뉜다. 김정철 개혁신당 후보, 권영국 정의당 후보, 이강산 자유통일당 후보까지 더해 5파전이다.
김 후보는 규제 혁파를 통한 서울 발전을 세웠다. 노원·도봉·강북을 각 '바이오 연구·교육특구', 'K-컬처 관광특구', '시니어 헬스케어특구'로 조성하고 용산에는 싱가포르식 용도 자유구역인 '화이트 존'을 도입하겠다는 구상이다.
지난 21대 대선에 출마했던 권 후보는 주거·교통·의료 3대 필수재 공공책임제를 내세웠다. 공공 임대주택 20만호 공급, 전월세 인상 상한제 도입, 대중교통 무상화 등도 주요 공약 중 하나다.
'진짜 보수'를 내건 이 후보는 자국민을 홀대하고 외국인을 우대하는 정책을 폐지하고, 교통·문화·관광·치안·주거 등을 개선해 인공지능(AI)형 미래복지도시 구축하겠다고 밝혔다.
100wins@newspim.com