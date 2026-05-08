(금요일·음력 3월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월8일(금요일·음력 3월22일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
|
|
◆ 쥐띠(子)
60년생 : 자고 나면 돈이 생기는 일이 생기겠다.
72년생 : 어렵던 일들이 잘 풀려나가겠다.
84년생 : 예상하지 않았던 돈이 들어오겠다.
96년생 : 좋은 사람을 만날 운세이겠다.
|
|
◆ 소띠(丑)
61년생 : 앞날이 환하게 밝아오겠다.
73년생 : 다시 도전하면 좋은 결과가 있겠다.
85년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
97년생 : 생각보다 결과가 매우 만족하겠다.
|
|
◆ 범띠(寅)
62년생 : 마음을 다시 굳히고 뛰는 것이 좋겠다.
74년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
86년생 : 마음에 드는 결과를 갖겠다.
98년생 : 서두르면 낭패를 보겠다.
|
|
◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 재물 운세가 매우 좋겠다.
75년생 : 문제점들이 해소되어 나가겠다.
87년생 : 마음먹은 대로 일이 추진되겠다.
99년생 : 자신을 버리고 상대방을 존중해야 하겠다.
|
|
◆ 용띠(辰)
64년생 : 매사 만사형통 형국이겠다.
76년생 : 어렵던 일들이 술술 풀려나가겠다.
88년생 : 신나는 일이 생기겠다.
00년생 : 새로운 사랑이 찾아오겠다.
|
|
◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 거부하지 않는 것이 좋겠다.
77년생 : 소신껏 일을 할 수 있는 마당이겠다.
89년생 : 좋은 사람을 만날 수 있겠다.
01년생 : 이익이 최초보다 많이 생기겠다.
|
|
◆ 말띠(午)
66년생 : 예상하지 못한 좋은 일이 생기겠다.
78년생 : 어울리는 사람들이 좋겠다.
90년생 : 어렵던 것이 성사될 가능성이 열리겠다.
02년생 : 이건 그런 것이고, 그건 이런 것이겠다.
|
|
◆ 양띠(未)
67년생 : 사업을 확장시킬 수 있겠다.
79년생 : 외연 확장할 기회이겠다.
91년생 : 재물 운세가 매우 좋게 흐르겠다.
03년생 : 토라진 그를 다시 돌아서게 해야 하겠다.
|
|
◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 재물 복이 들어온다.
80년생 : 중심에서 흔들리겠다.
92년생 : 무지개가 보이는 희망을 길을 걷겠다.
04년생 : 지나가는 사람을 의식하지 말고 가겠다.
|
|
◆ 닭띠(酉)
69년생 : 생각보다 상황이 더 어려워질 수 있겠다.
81년생 : 새로운 인연을 만나겠다.
93년생 : 돌다리도 두드리고 건너야 하는 상황이겠다.
05년생 : 주변 사람들과 수시로 소통하며 가야겠다.
|
|
◆ 개띠(戌)
70년생 : 무상함을 느끼겠다.
82년생 : 꼬였던 문제가 풀려나가겠다.
94년생 : 다시 만날 인연이겠다.
|
|
◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 뜻밖의 이익을 볼 수 있겠다.
83년생 : 어려움 없이 일이 잘 되겠다.
95년생 : 마음먹은 대로 행동하는 것이 좋겠다.