(화요일·음력 3월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
[재미있는 오늘의 운세] 2026년 5월5일(화요일·음력 3월19일, 오늘의 띠별운세/생년월일 운세)
* 가산사주연구소의 재미있는 오늘의 운세는 SNS 문화에 밝은 세대를 중심으로 재편하여 그 나이에 궁금한 점을 해소해 주는 데 중점을 두었다. 음과 양, 오행의 발달에 중점을 두고 분석했다. 대운, 연운, 격국, 합과 충 등은 고려할 수 없어 분석 자료로 활용하지 않았다. 말 그대로 재미로 보는 오늘의 운세다.
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◆ 쥐띠(子)
60년생 : 옛 시절 어느 날 만난 사람을 만나겠다.
72년생 : 다시 생각하면 다른 길이 보이겠다.
84년생 : 지금 가는 길을 계속 가면 좋은 결과가 있겠다.
96년생 : 이기면 지는 게임을 하고 있겠다.
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◆ 소띠(丑)
61년생 : 행동보다는 말이 중요하겠다.
73년생 : 뜻대로 일이 풀려나가겠다.
85년생 : 기회가 다가오고 있겠다.
97년생 : 뜻밖의 일을 당하겠다.
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◆ 범띠(寅)
62년생 : 목표를 세우는 것이 중요하겠다.
74년생 : 어려운 일에 봉착하겠다.
86년생 : 자신감을 갖는 것이 중요하겠다.
98년생 : 어렵게 일이 풀려가겠다.
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◆ 토끼띠(卯)
63년생 : 좋은 사람을 만나겠다.
75년생 : 일이 풀려나가기 시작하겠다.
87년생 : 화를 풀고 화해할 운세이겠다.
99년생 : 좋은 결과가 있겠다.
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◆ 용띠(辰)
64년생 : 단순하게 처리하는 것이 좋겠다.
76년생 : 바라보는 것이 좋겠다.
88년생 : 사랑하는 사람을 만나겠다.
00년생 : 양보하면 더 큰 이익이 생기겠다.
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◆ 뱀띠(巳)
65년생 : 갈등이 봉합되고 다시 화합하겠다.
77년생 : 다양한 목소리를 청취할 필요가 있겠다.
89년생 : 나쁜 기운은 물러가고, 좋은 기운이 오겠다.
01년생 : 정답을 주는 사람을 만나겠다.
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◆ 말띠(午)
66년생 : 떠났던 사람이 다시 돌아오겠다.
78년생 : 큰 이익을 볼 수 있겠다.
90년생 : 사람 마음을 사는 것이 최우선이겠다.
02년생 : 우연히 사랑을 약속했던 사람이 떠나겠다.
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◆ 양띠(未)
67년생 : 정 때문에 돈이 생기겠다.
79년생 : 무리하면 큰 낭패를 당할 수 있겠다.
91년생 : 생각했던 것이 현실이 되겠다.
03년생 : 수많은 세월이 남아있으므로 실망할 이유가 없겠다.
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◆ 원숭이띠(申)
68년생 : 변신의 폭을 크게 할수록 좋다.
80년생 : 무엇이든지 마음먹은 대로 풀려나가겠다.
92년생 : 새로운 일이 많이 생기겠다.
04년생 : 무엇이 어떻게 되는지 알 수가 없겠다.
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◆ 닭띠(酉)
69년생 : 아픔과 기쁨이 혼재되겠다.
81년생 : 첫사랑이 다시 다가오겠다.
93년생 : 아련한 일들이 주마들처럼 스치겠다.
05년생 : 조용히 주변을 돌아보며 정리해야 하겠다.
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◆ 개띠(戌)
70년생 : 좋은 일이 많이 생기겠다.
82년생 : 뜻을 펼칠 수 있겠다.
94년생 : 도전과 열정이 필요하겠다.
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◆ 돼지띠(亥)
71년생 : 과정이 힘들지만, 결과는 좋겠다.
83년생 : 자신의 의지가 무엇보다도 중요한 시점이겠다.
95년생 : 사랑보다는 우정이 중요하겠다.