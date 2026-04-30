5월 '청소년의 달'… 대한민국청소년박람회 등 전국서 1068개 행사

AI 핵심 요약beta
- 성평등가족부가 30일 5월 청소년의 달 맞아 전국 1068개 행사를 개최한다.
- 대한민국청소년박람회가 여수에서 28일부터 30일까지 열리며 AI·디지털 등 체험 부스를 운영한다.
- 청소년 참여 프로그램과 중앙·지방 행사가 함께 진행된다.
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AI·기후·진로 체험부스 운영
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 성평등가족부는 5월 청소년의 달을 맞아 청소년의 달 기념식과 대한민국청소년박람회 등 전국에서 1068개 행사를 개최한다고 30일 밝혔다.
청소년의 달은 청소년에게 능동적인 참여 기회를 제공하고 건강한 성장을 지원하는 사회 분위기를 만들기 위해 1988년부터 매년 5월로 지정됐다.
올해 22회를 맞은 대한민국청소년박람회는 '청소년의 힘으로, 더 푸른 미래를!'을 주제로 다음 달 28일부터 30일까지 전남 여수엑스포컨벤션센터에서 열린다. 박람회는 28일 청소년의 달 기념식을 시작으로 본격 운영된다. 기념식에서는 청소년 육성과 보호에 기여한 유공자 포상과 청소년 참여 축하공연, 퍼포먼스가 진행된다.
박람회장에는 인공지능(AI)·디지털, 기후·에너지, 진로탐색, 창의·예술, 힐링·건강, 지역특화 등 6개 주제관이 마련된다. 총 278개 체험 부스에서 AI·VR/AR 활용 스포츠, 드론, 로봇, 탄소제로 체험, 유망 직종 탐색, 마음건강 점검, 해양기술 체험 등 프로그램이 운영된다.
청소년이 직접 참여하는 프로그램도 확대된다. 디지털 콘텐츠 경진대회와 로봇 경진대회, 청소년 대토론회, 멘토 특강, 물총 페스티벌, 청소년 동아리 댄스·밴드 공연 등이 마련된다. 청소년 5대 학회 연합학술대회, 청소년 디지털 스포츠 포럼, 청소년지도자 및 청소년 참여기구 워크숍 등 정책·현장 교류 프로그램도 함께 열린다.
성평등부 주관 행사 외에도 중앙행정기관과 지방정부, 청소년 관련 기관·단체가 마련한 문화·예술·과학 체험 행사가 5월 한 달 동안 전국에서 진행된다. 기관별로는 중앙행정기관 72개, 지방정부 99개, 청소년 기관·단체 897개 행사다.
중앙행정기관에서는 과학기술정보통신부의 과학소통강연, 국토교통부의 어린이날 기념 드림토크, 해양수산부의 해양교육문화박람회, 국가유산청의 자연유산 체험사례 공모전, 산림청의 숲체험 프로그램 등이 열린다. 17개 시도별 청소년의 달 기념행사와 성년의 날 행사, 청소년축제, 어울림마당 등 세부 일정은 대한민국청소년박람회 공식 누리집에서 확인할 수 있다.
원민경 성평등부 장관은 "5월 청소년의 달을 맞아 전국 곳곳에서 펼쳐지는 다채로운 행사들이 청소년들이 자신의 잠재력을 발견하고 미래를 향해 도약하는 발판이 되기를 바란다"며 "청소년의 목소리를 정책의 최우선에 두고, 안전하고 건강한 환경에서 사회적 주체로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 밝혔다.
jane94@newspim.com