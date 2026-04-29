최대호 안양시장 후보, 국립서울현충원 참배..."시민주권시대 완성할 것"

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

추미애 경기지사 후보 등 민주당 '원팀' 대거 집결...결속력 과시

"순국선열 정신 계승해 '중단 없는 안양 발전' 이룰 것"

'K37+ 벨트'·'AI 혁신클러스터' 등 핵심 공약 추진

[안양=뉴스핌] 박승봉 기자 = 더불어민주당 최대호 안양시장 후보가 29일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 순국선열과 호국영령의 넋을 기리며 오는 6·3 지방선거 승리를 향한 본격적인 행보에 나섰다.

최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 29일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 6.3 지방선거 민주당 출마자들과 함께 참배하고 있다. [사진=최대호 안양시장 후보 선거캠프]

이날 참배는 더불어민주당 경기도당 주관으로 마련됐으며, 추미애 경기도지사 후보와 김승원 경기도당위원장을 비롯해 경기 지역 기초단체장 및 광역·기초의원 후보들이 대거 참석했다. 현충탑 앞에 선 민주당 후보들은 원팀(One-Team)으로서의 강력한 결속력을 대내외에 과시하며 필승의 의지를 다졌다.

최대호 후보는 현충탑 앞에서 엄숙히 헌화와 분향을 마친 뒤, 방명록에 순국선열의 숭고한 뜻을 이어받아 시민이 주인 되는 안양을 만들겠다는 다짐을 적었다.

최 후보는 이어진 기자단과의 대화에서 "안양의 중단 없는 발전을 위해서는 검증된 능력과 강력한 추진력이 필수적"이라며 "국가를 위해 희생하신 분들의 정신을 본받아, 안양을 4차 산업혁명을 선도하는 대한민국 핵심 거점 도시로 반드시 도약시키겠다"고 강조했다.

특히 그는 "더 낮은 자세로 시민의 목소리를 경청하며, 현충원에서 다진 엄숙한 마음가짐으로 선거 기간 내내 안양의 구석구석을 누비겠다"고 덧붙였다.

최 후보는 함께 참배한 추미애 경기도지사 후보와의 긴밀한 협력 관계도 부각했다. 그는 "추미애 후보 및 지역위원장들과 원팀으로 뭉쳐 안양의 오랜 숙원 사업들을 확실하게 해결하겠다"며 "경기도와 안양이 함께 성장하는 시너지를 반드시 보여줄 것"이라고 자신감을 드러냈다.

최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 29일 오전 서울 동작구 국립서울현충원을 찾아 6.3 지방선거 민주당 출마자들과 함께 참배하고 있다. [사진=최대호 안양시장 후보 선거캠프]

최 후보는 최근 안양의 미래를 바꿀 대형 프로젝트들을 연이어 발표하며 정책 행보에 속도를 내고 있다. 주요 공약으로는 ▲수도권 남부 혁신 거점을 잇는 'K37+ 벨트' 구축 ▲인공지능(AI) 융합 혁신 클러스터 조성 ▲박달스마트시티 조속 추진 ▲역세권 초연결 콤팩트시티 및 광역교통망 확충 등이 꼽힌다.

지역 정가에서는 최대호 후보의 이번 현충원 참배가 단순한 의례를 넘어, 민주당 지지층을 결집하고 '준비된 행정 전문가'로서의 이미지를 유권자들에게 각인시키는 계기가 될 것으로 보고 있다.

1141world@newspim.com